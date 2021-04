► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Besök hos fjolårets seriesegrare – vi gästar skärgårdsklubben

LIVE-TV

Onsdag 14 april

► Fotboll, träning, 18.45: Med åtta segrar och bara en förlust kuskade Väddö IF genom sjuan under 2020 – och seriesegern innebär att man gör flera grannklubbar sällskap i division 6 den här säsongen. Därför känns det som ett ypperligt tillfälle att kika närmare på vad skärgårdsklubben har haft för sig under försäsongen – och 18.45 direktsänder vi från deras träning uppe på Vikingalundens konstgräs. Häng med!

LIVE-RAPPORTER

–

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.