► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: "Äntligen – genrep och premiärfest i trippel bemärkelse"

LIVE-TV

Tisdag 1 juni

► Fotboll, träningsmatch, 19.25: Rimbo IF är Roslagens allra högsta placerade klubb – och till helgen inleds seriespelet i division 1 norra Svealand, där klubben gör fjärde raka säsongen. Inför helgens premiär borta mot Kvarnsvedens IK, som ni också kan se direkt på norrteljetidning.se och i nyhetsappen, genrepar laget mot fjolårets tabellkonkurrent Sollentuna FK. Sporten direktsänder mötet under tisdagskvällen.

Onsdag 2 juni

► Fotboll, träning, 17.45: Även BKV Norrtälje, Roslagens högst placerade herrlag, premiärspelar i veckan när man gästar nykomlingen Procyon BK under söndagen. Med anledning av detta gästar vi laget under onsdagskvällen för att ge er samtliga förutsättningar inför helgens drabbning. Häng med under onsdagskvällen!

Lördag 5 juni

► Fotboll, match, 14.55: Rimbo IF begår premiär på bortaplan när man gästar Borlängeklubben Kvarnsvedens IK under lördagseftermiddagen. Sporten direktsänder drabbningen från Ljungbergsplanen och drar igång fem minuter före avspark.

Söndag 6 juni

► Fotboll, match, 15.55: Även BKV Norrtälje premiärspelar på bortaplan, men har betydligt närmare än till Borlänge när man tar väg 77 till Uppsala för att möta nykomlingen Procyon BK. Sporten direktsänder bataljen från Stenhagens IP och sändningen startar fem minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Torsdag 3 juni

► Speedway, match, 18.50: Äntligen är det dags för premiär i speedwayens elitserie, även kallad BAUHAUS-ligan, och för Rospiggarnas del väntar Vetlanda på bortaplan. Sporten finns givetvis på plats för att ge er allt från matchen – och direktrapporterar från bortapremiären på Hasses Motorstadion.

:Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

