Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar

LIVE-TV

LIVE-RAPPORTER

Lördag 27 juli:

► Speedway, SM: Det har blivit dags att kora Sveriges bästa individuella speedwayförare. I år går SM-finalen på HZ Bygg Arena i Hallstavik och Sporten liverapporterar från tävlingen som startar 16.00.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.