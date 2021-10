► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsning: Nyckelmötet som kan avgöra allt

LIVE-TV

Lördag 16 oktober

► Fotboll, match 13.55:

Rimbo tar emot Selånger i division 1 norra Svealand under lördagen. Det kan bli en match som avgör båda lagens öden den här säsongen. Inför mötet ligger Rimbo precis under nedflyttningsstrecket (på 14 poäng), medan Selånger ligger precis över nedflyttningsstrecket (på 16 poäng). Med bara fyra omgångar kvar av årets säsong blir det här en oerhört viktig match för båda lagen. Rimbo måste nog gå för seger, och lyckas man ta tre poäng hamnar man på säker mark för första gången på väldigt länge. Vi direktsänder matchen, med start fem minuter före avspark.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

