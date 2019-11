Häng med NT på Företagsgalan – Vi sänder live hela galakvällen!

Glamour och glitter, priser, diplom och ära. Torsdag den 7 november, är det dags för Roslagens Företagsgala på Culinar i Norrtälje och NT är förstås på plats och sänder live hela kvällen.

Vi börjar med bildextra med mingelbilder när gästerna gör entré för att sedan sända live med vinnarintervjuer, underhållning och galaglittriga gäster. Se när Årets Företag och nyföretagare utses, Hederspris och Norrtälje Handelsstads pris Årets! delas ut och, inte minst, Årets Rospigg avslöjas efter rafflande röstning.

Förutom de röster som hunnit komma in på Årets Rospigg innan galakvällen, kommer det också att vara möjligt att rösta via sms under kvällen.

Under aftonen utlovas även skratt då Norrtelje Comedy Club med Janne Westerlund i spetsen kommer att underhålla. Missa inte det!

Vi ses!