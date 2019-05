Spelar i Sveriges högsta serie – öppnar för framtida comeback i RHK: ”Rimbo kommer alltid vara Rimbo”

Anmäl text- och faktafel

OV Helsingborg är tillbaka i Handbollsligan. Med på den resan var Johan Lundgren. Rimbosonen var med om att åka ur Sveriges högsta serie med klubben under 2018. Nu fick han revansch tillsammans med sina lagkamrater.

– Jag är nöjd över det resultatet som vi uppnådde. Under hela året siktade vi på att gå upp och få spela i Handbollsligan på nytt. Nu har vi uppnått det, säger Lundgren.

– Det kändes halvt euforiskt när vi var klara för uppflyttning. Samtidigt är det här tredje gången som jag har fått var med om att gå upp till den högsta serien. Jag har gjort det med Helsingborg förut och även med Rimbo. Det är jätteroligt att gå upp, men det är inte riktigt samma känsla som det var den första gången. Nu var jag mer lättad, eftersom det här var vårt mål under hela året.

Vad tycker du om din egen insats under säsongen?

– Jag tycker att min egen insats var stabil. Det har gått bra för mig i många matcher och det är få matcher där det har gått dåligt. Jag lyckades hålla en hög lägstanivå och det är jag verkligen nöjd med. Förhoppningsvis är det något jag kan ta med mig till nästa säsong och utveckla mig ännu mer.

Efter säsongen gick Lundgrens kontrakt med Helsingborg ut. Det var till en början osäkert om han skulle stanna i klubben, men i slutändan förlängde han sitt kontrakt med två år. Lundgren berättar att det inte var något särskilt svårt beslut.

– Vi kom överens ganska snabbt, så det var inga problem. Det var jätteroligt att de ville ha kvar mig. Personligen var jag inställd på att stanna när vi tog klivet upp. Jag ser fram emot att spela i högstaligan. Dessutom trivs jag väldigt bra i Helsingborg. Det är en fin stad.

Samtidigt hade Lundgren andra alternativ. Men Rimbosonen berättar att det aldrig var riktigt nära att han gick till en annan klubb.

– Jag pratade med lite klubbar när det fortfarande var osäkert om vi skulle gå upp eller inte. Men när vi tog klivet upp var jag verkligen inställd på att stanna kvar i Helsingborg. På grund av det rann de andra alternativen ut i sanden.

Lundgren, som lämnade Rimbo för spel i Helsingborg för fyra år sen, berättar att spel i RKH inte är ett alternativ just nu. Men det kan bli det i framtiden.

– Rimbo kommer alltid vara Rimbo. Det var där jag spelade under så många år, från att jag var sex år och framåt. Det är klart att föreningen betyder mycket för mig. Men det är ganska långt dit just nu. Jag vill spela kvar i Helsingborg och vara på den högsta nivån under några år till. Jag vill inte komma tillbaka till Rimbo och sen ge mig ut igen. Jag kan tänka mig att avsluta min karriär i Rimbo, men det är några år till dess.

Lundgren och Helsingborg ställdes mot Rimbo under säsongen i Allsvenskan. Han är imponerad av sin gamla klubbs insats.

– Jag tycker att de ska vara nöjda. Det var häftigt att se hur det utnyttjade sina styrkor. De gjorde många mål framåt och var väldigt effektiva i sitt 7-mot-6-spel. Jag har snackat lite med grabbarna och de hjälpte ju oss i vissa matcher, när de slog de andra topplagen.