Efter krisbeskedet – Tollbring talar ut om kaoset: "Vet inte om klubben överlever"

Anmäl text- och faktafel

Under måndagen gick Larvik ut med ett pressmeddelande där man förklarade att klubben befinner sig i en djup ekonomisk kris. Larvik har likviditetsproblem och tvingas därför till lönestopp och har sagt upp samtliga spelarkontrakt.

Cassandra Tollbring lämnade H65 Höör för just Larvik för snart två år sedan, men är mitt uppe i en rehabiliteringsprocess efter den korsbandsskada hon ådrog sig inför säsongen.

När Sporten når henne berättar hon om hur hon mottog beskedet.

– Vi hade träning i arenan fram till 18-tiden och gick väl sedan hem som vanligt. Vid 20-tiden kom ett sms där klubben bad samtliga spelare att komma till hallen vid 20.30. Det har aldrig hänt tidigare, säger hon.

När spelarna anlände så fanns klubbens styrelse på plats och meddelade att samtliga var fria att lämna.

– Det kom från ingenstans. Ingen i laget hade en aning. Så nu handlar det om hur vi går vidare. Vi har fått ett papper som vi får välja om vi vill skriva på eller inte. Det handlar om att vi accepterar att klubben säger upp våra avtal, men då tappar vi också en del rättigheter. Och skriver vi inte på så blir det konkurs för klubben, för då har vi fortfarande rätt till våra löneutbetalningar som klubben inte kan betala i nuläget. Skriver vi däremot på kanske klubben klarar sig, säger Tollbring.

Och fortsätter:

– Det har varit så mycket information, men om jag har förstått det rätt så har vi inte accepterat uppsägelsen ifall vi inte skriver på och då kan de inte betala våra löner. Vi har ju kontrakt som gäller och ska få hjälp från spelarförbundet med det här för att komma fram till vad som är bäst för oss. Någon i laget hade en morbror som är advokat också.

Hur illa ställt är det med klubben?

– Jag tror att klubben behöver få in fyra miljoner kronor för att klara av den här säsongen. De har pratat om att det finns en halv miljon som kommer in tack vare ett sommarläger, men de avvaktar där tills de ser om de får in mer pengar. Det är luddigt, men jag vet att de behöver dra in två löner för spelare och anställda. Man vet inte om klubben överlever och det ser ut som att alla behöver lämna.

Hur har du tagit det här?

– Jag är ju sådan som person att jag tar ganska lätt på det ändå. Jag vet inte varför. Det är ändå handboll, liksom. Men hade jag varit i speldugligt skick så hade jag nog varit skitförbannad, för klubben har ju låst upp spelarna. Ingen har ju en chans att gå någon annanstans för att avsluta säsongen, eftersom transferfönstret är stängt. Därför är jag nästan lite glad att jag är skadad när det här hände.

– Men det känns konstigt. Jag hade ju ställt in mig på att vara kvar här och komma tillbaka till nästa säsong. Nu inser man att man troligtvis inte kommer att spela mer med dessa tjejer.

I och med att Tollbring är skadad får hon ersättning från NAV, den norska motsvarigheten till försäkringskassan, i stället för lön från klubben.

– Men jag är osäker på hur det blir nu. Jag tror det gäller för mig också att jag inte kommer att få några pengar. Jag får dock pengar för februari och mars, men om jag är rätt på det har de andra i laget inte fått lön för februari.

Mitt under den ekonomiska krisen pågår samtidigt den norska eliteserien, där Larvik ligger fyra efter 14 omgångar. Redan under onsdagen har man match på nytt – och det ser faktiskt ut som att laget kommer till spel trots kaoset.

– De visste väl inte om vi skulle acceptera att spela match, så klubben hade inte betalt hallhyran. Men när spelarna meddelade att de vill genomföra matchen såg klubben till att ordna det. Det är lite komiskt. På söndag har vi bortamatch också, men i och med att klubben inte lägger ut pengar har vi ingen spelarbuss. Så det blir gammal hederlig bilkörning, skrattar Tollbring.

Hur är stämningen i laget?

– Det är delade meningar. Vissa vill ju spela, samtidigt som de behöver sin lön för att kunna betala hyran här i Larvik. Jag menar, de kan ju inte bara flytta hem. Vissa tänker nog att de kan klara sig en månad utan lön, medan andra inte alls vill vara kvar. Det är väldigt olika och det beror förstås på vilken livssituation man har.

Skulle Larvik greja den akuta krisen återstår det att se huruvida man slutför säsongen eller inte – och med vilka spelare man gör det.

– Det kan ju bli så att spelare från ungdomslaget får spela och klarar man sig kvar till nästa säsong menar styrelsen att det är klart med kapital. Å andra sidan sa de samma sak inför den här säsongen. Jag tror också att Norges handbollsförbund är lite trötta på det här, för det är ekonomiska problem i klubbarna varje år. Blir klubben kvar kommer man att ha betydligt mindre medel och då lär nog alla spelare behöva jobba bredvid. Det blir inte samma sak.

Hur tänker du inför fortsättningen?

– Ja, alla kommer ju att behöva lämna och hitta en ny klubb. Någon kanske kan tänka sig att jobba vid sidan om, men jag tror inte att någon kommer att vara kvar. Och det gäller även mig. Men jag kommer inte att göra något förhastat, säger Tollbring.