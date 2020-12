Han tar över HSK – som vill bli topplag: "Ska springa sönder motståndet"

Anders Bergström och Jimmy Lindkvist har lämnat Häverödal efter flera år i klubbens tjänst.

I stället kommer division 4-laget att tränas av Asmir Arifovic kommande säsong. Han kommer senast från Hallsta IK, där han har varit så väl spelare som ledare sedan 2004.

– Först var jag ledare, tillsammans med en annan, för P97-laget. Efter tio eller elva år, när spelarna tog klivet upp i seniorlaget, så tog jag över P01-laget. Därefter har jag varit spelande tränare eller assisterande i B-laget. Nu har jag inte haft något lag på ett par år, men har hela tiden varit aktiv i sektionen som ungdomsansvarig.

Och nu tar du över HSK-damerna?

– Ja, det känns väldigt kul och positivt. Jag har aldrig tränat damer tidigare, så det är nytt för min del. Men jag har haft ganska bra koll ändå tycker jag, i och med mitt stora fotbollsintresse. Det är ju en hel del spelare som har utmärkt sig där genom åren.

Hittills har Arifovic egentligen bara hunnit med att träffa laget och hållit i enstaka träningar sedan han tog över. Tanken är att laget ska starta upp ordentligt efter årsskiftet.

– Utifrån det lilla vi har setts så känns det som att kemin stämmer och det ska bli kul att jobba med dem.

Hur vill du sätta din prägel på laget?

– Min ambition är att vi ska vara topp fem i fyran och det materialet finns. Sedan måste det jobbas med för att vi ska komma dit och tillsammans är jag säker på att vi kan uppnå det. Sedan kan det låta lite gammaldags, men utöver fotboll är jag intresserad av löpning och jag hoppas att vi ska kunna springa sönder motståndet nästa år. Det är lite så jag jobbar, därför har vi börjat att fokusera på styrka och kondition innan vi syr ihop det med fotbollsträning.

HSK-tränaren berättar att det jobbas på att få in nya spelare – men en som definitivt kommer att göra comeback under 2021 är skyttedrottningen och kulturbäraren Emelie Valfridsson. Anfallaren, som gjorde 31 mål på 16 matcher under 2019, missade föregående då hon fick barn under året.

– Hon är i första stadiet av träningen för att ta sig tillbaka till fotbollen och det känns väldigt bra. Hon är väldigt positiv och är en otroligt viktig pusselbit med sitt sätt att vara och sin vilja att hjälpa och driva det här laget framåt. Det känns superbra att hon kommer tillbaka, avslutar Arifovic.