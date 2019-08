Han ska sälja femrummare i innerstan – med hjälp av gammal Bruce Springsteen-hit: ”Det är min husgud!”

Anmäl text- och faktafel

"In the day we sweat it out on the streets of a runaway American dream At night we ride through mansions of glory in suicide machines

Sprung from cages out on Highway 9 Chrome-wheeled, fuel-injected, and steppin' out over the line Oh, baby, this town rips the bones from your back It's a death trap, it's a suicide rap

We gotta get out while we're young 'Cause tramps like us Baby, we were born to run"

Texten ovan är inte saxad från en fansida för Bruce Springsteen-älskare. Inte heller tagen från något forum för inspirerande citat. Nej, detta är den officiella bostadsannonsen för en femrummare med kök i centrala Norrtälje.

Bakom annonsen ligger fastighetsmäklaren Jonas Nordwall som under det senaste året har gjort sig till lite av en kändis när det kommer till kreativa bostadsannonser. För honom var den här annonsen inget spontant infall under en tråkig dag på kontoret. Han har nämligen länge gått och väntat på att hitta rätt tillfälle för att få använda orden från sin "husgud" för att få sälja en fastighet. Och nu dök den perfekta bostaden, och säljaren, plötsligt upp.

– Säljaren är också musikintresserad så vi hade ganska mycket gemensamt. Och sen är det mycket gitarrer och baser och LP-skivor på väggarna, han har nästan som en inspelningsstudio hemma. Så det passade ihop, säger Jonas Nordwall.

Och Jonas Nordwalls kreativitet stannade inte vid den trallvänliga presentationen, utan musiktemat fick följa med ända in i annonsens bildbeskrivningar.

– I vardagsrummet står det några gitarrer så den bilden kallade jag "While My Guitar Gently Weeps". Duschrummen är nyrenoverade, så den bilden kallade jag "Even Flow", alltså att det är ett jämnt flöde i duscharna. Så det är lite Göteborgs-vitsar i det hela, säger han.

Du har tidigare skrivit bostadspresentationer baserade på bland annat kontaktannonser och Håkan Hellström-låtar. Vad kan vi förvänta oss härnäst?

– Jag har några fler uppslag men jag kommer att hålla på dem tills jag hittar "rätt" bostad till dem, säger han med ett skratt.