Han har filmat sälar i Roslagens skärgård: ”Jag har gjort en resa under ytan”

Johan Candert har under flera år bott i Roslagen. Under många somrar som barn seglade han i Norrpadaskärgården tillsammans med sin familj.

Under 1990-talet gick han in för dykning, och hade under flera år en dykfirma i Grisslehamn. Han bodde då i Älmsta. Annat på meritlistan är att han spelat fotboll i Väddö IF.

Johan Candert bor idag i Rydbo i Österåkers kommun, och sedan 20 år tillbaka är han dokumentärfilmare.

Han har tidigare bland annat gjort filmer som DC-3:ans sista resa, Vägen till OS, Vrakletarna, Filmen om Stefan Holm, Gröt, svett och klistervalla, I huvudet på Anja Pärson.

Nu håller han på att göra en dokumentärfilm om sälarna i Östersjön. Han har filmat på flera olika platser.

Från den yttre skärgården i Karlskrona i Blekinge till Lygna skärgård i Roslagen och upp till Märket, precis på gränsen mellan Finland och Sverige.

– Jag har gjort en resa under ytan där jag berättar vad jag ser hända i Östersjön. Det är en tillbakablick om vad som hänt under 2000-talet tills nu, säger Johan Candert.

Han har filmat sälar i flera år och nu är han i slutfasen av sin film, men den är inte riktigt klar än. Candert hoppas att den ska bli klar snart.

– Jag har några nyckeltagningar kvar, sedan kan jag klippa klart den så den kan visas i vår, säger Johan Candert.

Filmaren har samarbetat mycket med sälforskaren Olle Karlsson och Sten Söderlund i Furusund, som jobbat i över 40 år för Skärgårdsstiftelsen och som kan mycket om skärgården.

– Sten är en huvudkaraktär i filmen om sälar. Sälen är en bra temperaturmätare för vad som händer i Östersjön, säger Johan Candert.

Vad är det som är så speciellt med sälar?

– Sälen är gullig och intelligent och tilltalar oss människor, men samtidigt är sälen ett skadedjur. Jag har fått unika bilder på sälar som är med i filmen, säger Johan Candert.