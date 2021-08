Han är nominerad att ta över efter Olander: ”Det skulle vara jättespännande att jobba heltid med politiken i Norrtälje”

I början av juli meddelade Centerpartiets gruppledare och kommunalråd Anders Olander att han hoppar av sitt uppdrag. Nu har Centerpartiets kretsstyrelse och fullmäktigegrupp kommit fram till vem de ska nominera till stämman den 4 september.

– Per Lodenius! Jag är glad att han kan hoppa av riksdagen ett år tidigare. Om Per blir vald på nomineringsstämman har han ett spännande år med valrörelsen som börjar, säger Anders Olander (C).

Per Lodenius (C) meddelade i juni att han inte kommer att kandidera till riksdagen i valet 2022. Men han slutar ett år tidigare än planerat om uppdraget att efterträda Olander blir hans.

– Jag har suttit 15 år i riksdagen. Nu känner jag att det skulle vara jättespännande att få jobba heltid i politiken i Norrtälje, säger Per Lodenius.

Han har varit fritidspolitiker sedan 1989, ordinarie ledamot i fullmäktige sedan 2004 och riksdagsman sedan 2006, men han har aldrig suttit i kommunstyrelsen. Det kan det bli ändring på från och med den 1 oktober om Per Lodenius efterträder Anders Olander som Centerpartiets gruppledare, kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Ett hedervärt uppdrag som Lodenius ser fram emot.

– Att vara riksdagsledamot kan vara bland de finaste uppdrag man kan ha, men att få vara kommunalråd är ännu finare. Det blir mer ”hands on”, kortare beslutstider, säger Per Lodenius.

Han menar att det går snabbare och lättare att genomföra beslut på kommunal nivå. Att dessutom börja lagom tills det är dags för valrörelsen är något som får den 55-årige, erfarne politikern att tagga till ytterligare.

– Jag har hela tiden haft kvar kommunala uppdrag och engagemanget i föreningslivet. Det skulle vara väldigt roligt att få driva en kommunal valkampanj. Vi är ett så otroligt härligt gäng, säger Per Lodenius.

Den politik han vill driva går i landsbygdens tecken, en levande kommun där decentralisering är nyckelordet. Service som skolor och bibliotek liksom föreningsliv ska finnas där människor bor. Ett annat viktigt ställningstagande är att hålla fast hårt vid partiets ideologi och ett samarbete med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är uteslutet.

– Vi är vana att samarbeta med andra partier, men det kan vi inte göra med SD och V utifrån den ideologiska grund de står på, säger Per Lodenius.