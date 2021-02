Halvvägs in i mandatperioden – så har det gått med vallöftena

1. Kan du lova att vi tar emot de nyanlända gemensamt och skapar förutsättningar för dem att komma rätt väg in i vår kommun. Skapar en hållbar boendesituation?

Delvis uppfyllt. Kommunen erbjuder bostäder, SFI och hundra timmar samhällsorientering. Detta är enligt lag, och inte så mycket har hänt sedan förra valet. Under nästa år lanserar kommunstyret en integrationsstrategi, vars närmare detaljer ännu återstår att se. När mål och budget för 2021 lanserades sa Moderaternas Staffan Tjörnhammar att styret låtit sig inspireras av vad som fungerat på andra håll i landet.

2. Kan du lova att satsa på tjejidrotten? Både gymnastikföreningen NGF och Ridklubben NR väntar på bättre lokaler och utbyggnad?

Uppfyllt. En ny truppgymnastikhall i Norrtälje invigdes i höstas och ett nytt ridsportcentrum i Björnö är under beredning. Det ska väl påpekas att detta var projekt som påbörjades före valet 2018 i bred politisk enhet.

3. Kan du lova att se över behovet av kommunalråd? Varför finns det så många?

Inte uppfyllt. I Norrtälje kommun finns i dag fyra kommunalråd och tre oppositionsråd, varav ett har tillkommit under denna mandatperiod. I sitt tilläggsförslag till Socialdemokraternas budget ville Vänsterpartiet minska antalet kommunalråd till två och oppositionsråd till ett, men det var ju inte den budgeten som fullmäktige beslutade sig för.

4. Kan du lova att göra allt för att behålla befintliga lärare i kommunen? I nuläget kan lärarna förbättra både lön och arbetsvillkor genom att byta kommun att arbeta i.

Delvis uppfyllt. Vad ”göra allt” betyder är svårt att säga, men styret har både gjort och aviserat satsningar på skolan. Bland annat har det införts lärarassistenter, vikariebank, vidareutbildning i förskolan och gemensamma ordnings- och trivselregler. I budgeten finns en ny resursskola inskriven.

5. Kan du lova att barnomsorg på obekväm arbetstid blir tillgänglig i hela kommunen? Den i Norrtälje kan vi i vården inte använda. Hallstavik innebär ytterligare fyra timmars restid.

Delvis uppfyllt. Ny barnomsorg på obekväm arbetstid har inrättats på förskolan Paletten nära Norrtälje sjukhus och utredning pågår även om omsorg på Vigelsjö förskola. Det är dock i Norrtälje och inte ”hela kommunen”.

6. Kan du lova att kämpa för att barnantalet i Norrtälje kommuns förskolor inte ska överstiga Skolverkets riktlinjer?

Delvis uppfyllt. Frågan har under hösten debatterats av Vänsterpartiet och kommunalrådet Robert Beronius (L). Debattörerna har pratat förbi varandra, då Vänsterpartiet menar hela avdelningar medan Robert Beronius menar de mindre grupper som barnen delas upp i under dagen. Räknar man på Vänsterpartiets sätt så hamnar Norrtälje kommun på 15,45 barn per vuxen vilket är lite högre än Skolverkets riktlinjer. Å andra sidan är det ungefär lika många som under förra mandatperioden. Räknar man på Robert Beronius sätt så blir det grupper om cirka 3–5 barn för de små, medan de äldre barnen går i en grupp med cirka 5–7 barn.

7. Kan du lova att det byggs en ny skola i Norrtälje som är anpassad för framtiden? Grundskola och gymnasium.

Delvis uppfyllt. Flera nya skolor har byggts och är på gång i kommunen. Nya Bålbroskolan i Rimbo har snart varit öppen i ett år, men beslut om den fattades redan 2016 under förra styret. Ett nytt högstadium kommer att inrättas på gamla Lommarskolan och öppna till hösten 2021. Samtidigt är det meningen att en ny friskola ska öppna i gamla tingshuset och senare Engelska skolan i Vigelsjö. Planer på en ny F-9-skola i Älmsta finns också. Yrkesgymnasiet kommer sannolikt att samlas i nya lokaler på Campus. Men ja, det är fortfarande trångt på många skolor och befolkningen växer.

8. Kan du lova att ta ett helhetsgrepp om Rimbo centrum med förtätning, försköning, utvidgning och nytänk? Även skjuta till de investeringar som krävs?

Uppfyllt. Kommunstyrelsekontoret bereder för närvarande en fördjupad översiktsplan för Rimbo som förväntas komma ut på samråd innan sommaren. Den kommer att hantera många av de frågor som utlovades kring Rimbo med ett särskilt fokus på att skapa fler bostäder i och kring Rimbo samt utveckla själva centrum. Vad gäller investeringar i Rimbo bereder för närvarande teknik- och klimatnämnden ett ärende gällande Skarsjöparken.

9. Kan du lova att våra ungdomar i Norrtälje får en chans att flytta hemifrån eller är vår bostadspolitik bara för 08:or med stålar?

Delvis uppfyllt. Frågor som formuleras så här är inte helt lätta att svara på. Bostadsbrist råder i kommunen men nya hyresrätter har byggs i bland annat Norrtälje och Älmsta. Nya lägenheter är också på gång i Bålbroskogen i Rimbo, i hamnen och på Lommarstranden i Norrtälje.

Kommunen kan tillgodose behovet av bostäder på två sätt. Den kan sälja mark till privata byggherrar som bygger bostäder, men det förutsätter att kommunen äger attraktiv mark och att marknadens aktörer vill investera. Det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder AB har uppdraget att ”verka för att behovet av hyreslägenheter tillgodoses i kommunen” i enlighet med ägardirektiven som beslutas av kommunfullmäktige.

Sveriges kommuner har så kallat planmonopol vilket innebär att kommunen bestämmer hur mark ska användas och bebyggas, oavsett om kommunen är markägare eller inte. Norrtälje kommun kan i detaljplaneskedet inte reglera bostädernas upplåtelseform eller boendeform och således inte heller prisnivån på lägenheterna.

10. Kan du lova att det blir fart på fiberutbyggnaden på landsbygden?

Delvis uppfyllt. Svårt att svara på vad ”få fart” innebär exakt. Inom kommunen finns en samordningsgrupp för bredbandsutbyggnad och ett samarbete med fiberleverantören IP-only. Under 2020 har fibernätet vuxit rejält, inte minst på skärgårdsöar som Björkö, Yxlan Singö och Fogdö. Men utbyggnaden släpar fortfarande efter på andra håll.