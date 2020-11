Hallsta rasar – efter nya serieförslaget: "Helt ofattbart"

I dagarna kom serieförslaget till säsongen 2021 från Upplands Fotbollförbund – och när det gäller de lokala division 6-serierna hamnade Edsbro IF, Lohärads IF, Rö IK och nyuppflyttade Väddö IF i den södra serien.

Däremot placerades Hallsta IK, som spelade i samma serie som Edsbro, Lohärad och Rö under 2020, i den östra serien som ensam Roslagsklubb.

Något som får Hallstatränaren Tommy Gunnarsson att ifrågasätta serieindelningen.

– Det är helt ofattbart hur man kan lotta eller dela in det så här. På den här nivån ska det ju vara roliga möten med derbykaraktärer och nu är vi det enda laget från Roslagen i den östra divisionen, trots att vi har en kvart till Väddö och Edsbro. Det är konstigt, säger han.

I stället för att spela mot Roslagskonkurrenterna väntar möten med Harg-Östhammar, Gimo och flera Uppsalaklubbar för tabelltrean som vräkte in mål under säsongen 2020 med 46 gjorda på sju matcher.

– Ja, det var ju en salig blandning och dessutom fick vi två division 5-lag i vår serie. Nej, jag är lite besviken på det här. Jag menar, exempelvis Väddö är ju det mest östra lag vi har och ändå ska de spela i södra serien.

Har du hört av dig till förbundet?

– Ja, jag mejlade dem direkt när det kom och frågade hur det kunde bli så här. Dels med Roslagsklubbarna, men också hur vi kunde två division 5-lag i en och samma serie. Det gör ju serien både svår och utan någon större Roslagskoppling. Nej, usch. Det känns inte roligt.

Fick du något svar?

– Nej, jag blev bara hänvisad till paragraf 16 där lag kan byta plats med varandra inom ett visst datum. Det är ju svårt för mig att påverka. Men vi ska diskutera det här inom klubben och så får vi se vad som händer. Vi har någon vecka på oss. Annars är det väl bara och bita i det sura äpplet, säger Gunnarsson.

FAKTA

Serieförslag 2021:

Division 6 Östra Uppland:

Films SK,

Gimo IF FK (Nedflyttade)

Hallsta IK

Hammarlands IK

Harg-Östhammar FF

IF Trikadien

Storvreta IK 2

Upplands-Ekeby IF

Uppsala Inter FC

Upsala IF (Nedflyttade)

Vattholma IF 2

Division 6 Södra Uppland

Brottby SK 2 (Uppflyttade)

Edsbro IF

Frösunda SK

Funbo IF

Knivsta IK

Lemlands IF

Lohärads IF

Märsta IK 2

Märsta Syrianska FC

Rö IK

Väddö IF (Uppflyttade)