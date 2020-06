Håll koll inför säsongen 2020 – här är alla fotbollsexporter från Roslagen: "Stora genombrottet kan komma i år"

Allsvenskan:

Amanda Bergström (IK Uppsala)

Premiärmatch:

28 juni, oklar tid: IK Uppsala–Djurgårdens IF

Kommentar:

Uppflyttad till A-laget redan vintern 2018, men har än så länge bara noterats för en tävlingsmatch i seniorsammanhang. Den kom i svenska cupen 2018. Lirade annars mestadels med F19-laget i fjol, där hon bland annat var lagkapten i flera matcher. Konkurrensen var mördande i fjol när IK Uppsala tog klivet upp till allsvenskan och lär inte bli enklare i år, men 19-åringen har onekligen framtiden för sig och kan användas på flera positioner. Blir spännande och se om hon kan få göra allsvensk debut för nykomlingen under säsongen 2020, inte minst med tanke på att det numera tillämpas fem byten. Matchats i både F19- och A-laget under försäsongen 2020.

Joakim Persson (IK Sirius)

Premiärmatch:

14 juni, 12.00: IK Sirius–Djurgårdens IF

Kommentar:

Anfallstalangen fick A-lagskontrakt i vintras efter att ha debuterat under säsongen 2019. Visade framfötterna under försäsongen genom att bland annat hänga ett drömmål mot Gefle – men har stentuff konkurrens från framför allt prestigevärvningen Kennedy Igboananike. Sirius lirar oftast bara med en central anfallare, men i och med att Persson ser ut att vara det naturliga alternativet till nigerianen kan det bli gott om speltid för den Rimbofostrade 18-åringen. Har dessutom hyllats från både spelar- och ledarhåll inför 2020.

Superettan:

Robbin Sellin (IK Brage)

Premiärmatch:

17 juni, 19.00: Degerfors IF–IK Brage

Kommentar:

Lagkapten för superettangänget som höll på att både kvala sig upp och få en gratisplats till allsvenskan – men i stället slutade det med en ny säsong i superettan. Gjorde en fin säsong ifjol med 4+3=7 poäng på 26 matcher och får ses som given i ett Brage som lär vara med i toppen även i år. Kombinerar spelskicklighet med ledaregenskaper och rutin, vilket gör honom till en av seriens mest stabila vänsterkorridorspelare. Ser ut att kunna ta ett kliv bakåt i banan till 2020.

Emil Skogh (Västerås SK)

Premiärmatch:

16 juni, 19.00: AFC Eskilstuna–Västerås SK

Kommentar:

Inte helt ordinarie i fjol, men noterades för 16 matcher och lyckades visa upp den målfarlighet som han utvecklade under åren i BKV-tröjan. Fem fullträffar är mer än godkänt på åtta starter – och i år ser 26-åringen ut att vara given som wingback till vänster. Stått för en jättefin försäsong och känslan är att det stora genombrottet på elitnivå kan komma i år.

Division 1 norra:

Andreas Bellander (IF Karlstad Fotboll)

Premiärmatch:

14 juni, 16.00: IFK Haninge–IF Karlstad Fotboll

Kommentar:

Ofrivilligt klubbyte för bröderna Bellander under vintern när deras klubb Karlstad BK slogs samman med seriekonkurrenten och stadsrivalen Carlstad United för att bilda IF Karlstad Fotboll. Bellander den äldre tog klivet från superettan och IK Frej i fjol och visade direkt att han håller väldigt hög division 1-klass. Spelade i samtliga matcher, stod för fyra fullträffar och bidrog i allra högsta grad till att nykomlingarna slutade femma, ynka två poäng bakom just Carlstad United. Frågan är om det kan räcka hela vägen till avancemang och superettan i år?

Sebastian Bellander (IF Karlstad Fotboll)

Premiärmatch:

14 juni, 16.00: IFK Haninge–IF Karlstad Fotboll

Kommentar:

Även lillebror Sebastian hade ett starkt fjolår och spelade i princip varje match när han fanns tillgänglig (åtta varning bidrog till två avstängningar). Onekligen en speciell säsong för den 28-årige mittbacken som lämnade för Karlstad BK inför säsongen 2018 efter två säsonger i just Carlstad United när klubbarna nu har slagits samman. Har ambitioner om att nå elitfotbollen och visst finns alla möjligheter under 2020 – kanske med brorsan bredvid sig, som han firade stora triumfer ihop med under tiden i BKV.

Virsliga (Lettland):

Sylvin Kayembe (FS Metta)

Premiärmatch:

16 juni, 17.00: FS Metta–FK Spartaks Jurmala

Kommentar:

Lämnade israeliska Hapoel Kiryat Shmona i vintras och provtränade med Dalkurd i superettan – men i stället blev det ett nytt utlandsäventyr i lettiska huvudstadsklubben FS Metta från Riga. Ingår i A-truppen och med tiden för sig (lätt och glömma bort att den flinke yttern precis fyllde 19 år) har han stora möjligheter att etablera sig här. Säsongen 2020 i Virsliga har varit uppskjuten till följd av coronapandemin – men väntas starta 16 juni. Intressant och se om Kayembe tar en startplats direkt.