Gymägare från Norrtälje leder internationellt event – ”Möts av tacksamhet”

– Kärnan i mitt arbete som gymägare och gymkonsult skiljer sig inte så mycket från lärar- och rektoryrket. Jag arbetar ju fortfarande med att hjälpa människor att utvecklas, men att nu fokusera på entreprenörskap passar min personlighet bättre, säger Per Mattsson.

Han har drivit Crossfit Norrtälje sedan 2009, parallellt med sitt arbete som rektor på Kvisthamraskolan. För drygt fyra år sedan startade han och kollegan Marcus Hawkins upp ytterligare ett gym, denna gången i Vällingby - och han lämnade därmed skolvärlden bakom sig för att satsa helhjärtat på träningsbranschen.

En av Per Mattssons största pedagogiska förebilder är Chris Cooper, en brittisk biologiprofessor, författare och träningsguru.

– Jag gillar att hans filosofiska resonemang om träning, och jag har läst i princip allt han har skrivit. Vi implementerade ganska snabbt hans teorier i våra gym, säger Per Mattsson.

Per Mattsson har många strängar på sin lyra. Utöver lärar- rektor- och gymägarrollen är han ledarskapskonsult. Förra året gick han från att vara ett hängivet fan till att arbeta åt Chris Coopers företag Two-Brain business.

Det är ett internationellt konsultföretag som riktar in sig på microgymbranschen - det vill säga mindre personägda gym. Med cirka 800 anslutna gym världen över är företaget världens största mentorföretag inom träning.

Företagets mentorer har fram till pandemin hållit i konferenser med föreläsningar om utmaningar som kan uppstå i arbetet med att starta upp och driva ett microgym.

Nu sker dessa istället digitalt, och under hösten utsågs Per Mattson till en av två mentorer som ska föreläsa på Two Brain Regional Event som infaller den 13 februari.

– Det är ett stort världsomfattande event. Jag håller som bäst på att spela in material med en videoproducent från gymmet i Vällingby. Det är första gången jag föreläser på engelska, så det blir spännande, säger Per Mattsson.

De gym som du hittills har varit i kontakt med i egenskap av Two brain-mentor, hur har deras framtidsvision sett ut med tanke på coronakrisen?

– De jag har varit i kontakt med har faktiskt lyckas behålla 90-95 procent av sina kunder. De har arbetat otroligt hårt med att flytta träningen till onlinekurser, och många har lånat eller hyrt ut utrustning till sina kunder.

Vad är det roligaste med ditt arbete och ditt mentorskap?

– Både som träningsinstruktör och som mentor inom Two-Brain business möts man nästan uteslutande av människors tacksamhet. Det är otroligt kul att tillhöra verksamheter som helt och hållet går ut på att hjälpa andra att utvecklas.