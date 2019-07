Gustaf Svenungsson: Lös in din check, Lööf

Att vara nyvald partiledare har sina fördelar. Man är inte lika låst som tidigare partiledare av utspel, politik och löften, utan man kan i början av sin partiledartid agera i en friare roll. Vi fick se prov på detta nyligen, när Liberalernas nyvalda partiledare Nyamko Sabuni meddelade att hon tänkte lösa in en av Januariavtalets checkar: tjänstemän på ett samordningskansli i Regeringskansliet.

Med start den 15 augusti kommer Liberalerna ha fem politiskt tillsatta tjänstemän i Statsrådsberedning, vars arbetsuppgift blir att se till att de liberala delarna i det 73-punktsprogram som utgör januariavtalet drivs igenom. Risken är annars stor för att det är just de liberala delarna som Socialdemokraterna gömmer undan i utredningar eller förhalar. För är det något som allianspartierna borde ha lärt sig efter hösten regeringsbildande är det att Socialdemokraterna är världsmästare i det politiska spelet, och ska man ha någon som helst chans att slå dem måste man vara på tårna, konstant.

Regeringen har tusentals opolitiska tjänstemän att tillgå i Regeringskansliet samt ett hundratal politiska. De fem liberalerna är därför ett välkommet tillskott och kan förhoppningsvis leda till att maktbalansen ändras något, även om numerären fortsatt kommer vara till regeringens fördel.

Men en förändrad maktbalans och därmed mer liberal politik är inte den enda orsaken till att ha tjänstemän i Statsrådsberedningen för Liberalerna.

Det är vida känt att Liberalernas ekonomiska situation är så prekär att ett extraval antagligen skulle knäcka den. Valbudgeten 2018 var på ynka 15 miljoner kronor, långt från sossarnas 100 och Centerpartiets 70 miljoner. För Liberalerna blir därför de fem tjänstemännen två flugor i en smäll. De får större inflytande över den politik som regeringen lägger fram och de får politiska tjänstemän utan att behöva betala för dem.

Annie Lööf (C) har meddelat att det för Centerpartiet inte är aktuellt att lösa in checken om tjänstemän. Argumentet är att C hellre ser att alla riksdagsledamöter förhandlar politik med regeringen, och att de har en fungerande riksdagsorganisation.

I stället för att gömma sig bakom en genomskinlig argumentation borde Lööf löpa linan ut och lösa in sin check.

Det är en argumentationslinje med brister. Det finns ingen motsättning i att ha tjänstemän på ett samordningskansli och låta riksdagsledamöter förhandla. Det är nog egentligen inte där det skaver för Annie Lööf. Att ha tjänstemän i Statsrådsberedningen skulle nämligen göra det än svårare för henne att hävda att partiet är en ”en liberal nagel i ögat på S” och ett ”liberalt oppositionsparti”.

Nej, i stället för att gömma sig bakom en genomskinlig argumentation borde Lööf löpa linan ut och lösa in sin check. Har man väl tecknat ett avtal bör man se till att motparten följer och att man själv får ut mesta möjliga av det. Däremot måste det vara tydligt att tjänstemännen inte tillsätts för att fördjupa samarbetet mellan januariavtalets partier, utan för att se till att de liberala delarna genomförs.

Ett samordningskansli med även centerpartistiska tjänstemän skulle skifta maktbalansen än mer, göra det möjligt att ha fler politiskt sakkunniga och ge en ny generation av liberala tjänstemän ett försprång gentemot de två övriga borgerliga partierna inför ett regeringsskifte 2022.