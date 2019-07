Guide: Så lever du klimatsmart i sommar

Anmäl text- och faktafel

Sommaren bidrar med värme och grönska. Att ta vara på dessa sköna fördelar kan ibland verka som en djungel. Per Bengtson menar att det finns tre grundstenar för en bra klimatsmart sommar. En av dem är att minska användningen av el och drivmedel.

– På sommaren går det faktiskt att slopa en hel del onödig förbrukning. Passa på att cykla, promenera, häng tvätten på tvättlina! Om du vill åka en längre sträcka eller utomlands rekommenderar jag tåg eller buss. Det tar förstås lite längre tid men om man ändå är ledig behöver inte allt gå så fort, säger han.

Den andra grundstenen är att leva lokalt. I Roslagen finns det gott om natur, evenemang och restauranger att upptäcka.

– Lokala upplevelser minskar på transporter och gynnar de lokala verksamheterna. Sen finns det 50 naturreservat där man kan bada, se all vacker natur eller varför inte cykla på banvallarna som genomkorsar kommunen, säger han.

Den tredje grundstenen är att undvika överkonsumtion. Sommaren 2018 såldes rekordmånga fläktar på grund av den rådande värmeböljan som sköljde över Sverige. Det bästa i sådana situationer är att använda saker flera gånger och undvika onödig shopping så gott det går.

– Enligt en studie använder svenskar sin borrmaskin i genomsnitt i 15 minuter totalt under hela dess livslängd. Sen hamnar den långt in i förrådet. Om det är något du behöver införskaffa är det mycket klokt att istället hyra, låna eller köpa begagnat. Om du behöver den där borren så kanske din granne har en liggandes hos sig, säger Per.

Känns det fortfarande som en djungel? Här kommer Per Bengtsons sex bästa tips på vad du kan göra.

1. Satsa på hemester! Ett mycket mer klimatsmart alternativ där du utnyttjar ditt lokala boende. Om du vill åka utomlands är ett bättre alternativ att åka tåg eller buss.

2. Båt är bra! Tänk på att inte köra så fort då det släpper ut onödiga mängder bensin i havet. – Sänk hastigheten och njut mer av turen.

3. Odla! Med egenodling besparar du naturen både på besprutningsmedel, plastinslagning och transport. Dessutom kan du spara det som blir över till att frysa in.

4. Använd naturliga svala källor! Om det skulle bli värmebölja i år igen är det toppen att istället lägga in handdukar och iskuber i frysen. Då undviker du onödig konsumtion och det är en snabb lösning när du behöver svalka dig.

5. Skaffa solpanel! Systemet där flera solceller kopplas ihop kallas för solpanel. Fördelen med solpanel är att de inte släpper ut några farliga ämnen eftersom de inte är i drift. Dessutom håller de väldigt länge och behöver inte bytas, vilket också gynnar miljön.

6. Upplev! Upplevelser minskar på överkonsumtion och onödig tillverkning av materiella saker. Gå på hajk, se konserter eller besök kohagar.