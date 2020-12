Guide: Så kan du få en fröjdefull jul - utomhus

En av personerna som har koll på hur man kan fira jul ute är Maria Modén från Friluftsfrämjandet. För att få en mysig jul utomhus så är det tre kriteriet du kan försöka uppfylla: atmosfär, plats och julstämning.

Atmosfär

För att lyckas med en bra atmosfär gäller det att göra det bekvämt för en själv, försök skapa den här bekväma känslan som finns i vardagsrummet hemma.

- Börja firandet tidigt på dagen, tipsar Maria Modén.

På så sätt utnyttjar du dagsljuset så mycket som det går. Ljus är väldigt viktigt för en härlig atmosfär. Och eftersom dagarna är väldigt korta är det bra att fylla på med extra belysning.

- Jag ska dekorera ett träd med ljusslingor bland annat.

Du kan även ta med lyktor och andra ljuskällor för att lysa upp i vintermörkret. Men det kan vara svårt att få en mysig atmosfär om man fryser. Marias viktigaste tips är därför att klä sig varmt.

- Jag ska ha en öppen eld hade jag tänkt. Men se också till att klä dig varmt. Det är en helt annan grej att klä sig för att gå ut och gå än att klä sig för att vara still, trycker Maria på.

Marias klädlista för en jul utomhus:

Underställ

Ullstrumpor

Extra kläder

Två par vantar (minst):

Ett par finger vantar

Ett par Tumvantar

Plats

För att skapa en bra atmosfär behöver man en bra plats att vara på. Det finns många fina ställen i Norrtälje kommun att fira på om du inte har en trädgård att mysa till det i. Om du bor i lägenhet kolla på gården om det finns en eldplats ni kan fira vid. På Norrtälje kommuns hemsida kan man leta upp fina naturreservat i kommunen. Viktigt att tänka på då är att kolla vad reglerna säger om att vistas just där. Bor du nära en skog kan du gå dit så länge du kollar upp var du får elda. Se till att kolla upp hur det ser ut hos dig.

Julstämning

Julstämningen är nog den viktigaste ingrediensen för en lyckad jul. Ta med pyntet ut.

- Jag ska klä ett träd i inte bara ljusslingor utan även i julglitter. Sen ska vi lägga några klappar under och ha en julklappsutdelning, säger Maria Modén.

Allt för att få det precis som hemma i vardagsrummet. För att mysa till det ännu mer ska hon ha en stor gryta med tomtegröt över elden. Hon tipsar om att ha med många varma drycker för att hålla värmen.

- För att hålla värmen ytterligare se till att leka. Det blir kul för både barn och vuxna dessutom, säger Maria.

Maria har planerat lite olika lekar för att hålla värmen och julstämningen igång. Hon berättar om en lek som går ut på att alla kramar varsitt träd. Sedan ska en person skrika "Byt träd!", då ska alla springa och byta träd.

Julmaten

En annan viktig del av julstämningen är julmaten. Mycket tid brukar gå åt till att ordna med maten inför jul. Ska man fira i trädgården borde man lätt kunna göra som vanligt. Ska man däremot åka ut till någon skog eller liknande och fira kan det vara smart att ordna en julpicknik. Många klassiska julrätter går lätt att ta med på en picknik. Hur lätt är det inte att ta med köttbullar och prinskorv?

Om man däremot inte känner för att laga maten i år finns det andra alternativ. I år finns det många restauranger som erbjuder take away på sina julbord. Bland annat Åtellet, Furusunds Värdshus och Salt & Sea har take away på sina julmenyer.

Checklista för en lyckad utomhusjul

► Fira tidigt: utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt.

► Ljus: Ta med lyktor och ljusslingor om det går.

► Klä er varmt: Ull är varmt och gott.

► Ha med ombyte: Extra kläder är jättebra man vet aldrig när man kommer behöva det.

► Hitta den perfekta platsen: Kolla runt där du bor var du kan elda.

► Pynta: Klä ett träd som du vanligtvis skulle göra i vardagsrummet eller hitta på ett annat kreativt sätt att du ut julpyntet.

► Maten: Gör en god julpicknik, laga mat över elden eller ta med mat från en restaurang.