Grönlund: "Tack för påminnelsen, Rånäs"

Kan en försäsongscup i början av januari vara het?

Svaret är onekligen ja. Den kan vara glödhet.

För under tre dagar skruvades temperaturen i Långsjöskolans idrottshall i Rimbo upp rejält och förvandlades till en samlingsplats för Roslagens fotbollsentusiaster när Rånäs IF bjöd in till en cupfest för 36:e gången i ordningen sedan starten 1983 (ett år ställdes cupen in på grund av ombyggnation).

20 lag gjorde upp om titeln och från läktarhåll bjöds man på genomarbetade samarbeten, drömmål och tekniska delikatesser om vartannat. Det märks onekligen att den tekniska nivån överlag har ett höjts både ett och två snäpp sedan futsalen slog igenom på allvar i Sverige.

Läktarhåll var det, ja. Hallen var eller mindre fullsatt under samtliga tre dagar och publiken levde sig verkligen in i den dramatik som matcherna skapade. Enligt arrangören var det närmare 1000 personer som besökte cupen under helgen – vilket verkligen visar på vad fotbollen betyder för väldigt många människor och hur duktiga folk är på att samlas kring viktiga händelser.

Dessutom vittnar de preliminära siffrorna från Sportens livesändningar om ett stort intresse även på distans.

Rånäscupen 2020 blev vidare en viktig påminnelse för undertecknad, som har varit borta från sportbevakningen i närmare åtta månader, vad idrotten fotboll betyder och hur många den faktiskt engagerar. Jag hade nästan glömt bort vad en försäsongsturnering i början av januari kunde göra med en.

Så tack Rånäs IF för ett ruggigt starkt arrangemang – det här gör vi gärna om nästa år.

***

Det sportsliga då? Givetvis ska vinnarna Rimbo IF nämnas. Gör man 21 mål framåt, samtidigt som man bara släpper in ynka ett bakåt (dessutom först i finalen med cirka 40 sekunder kvar av ordinarie tid) och går obesegrade genom hela turneringen så är man ingenting annat än välförtjänta segrare. Dessutom bjöd laget på den kanske mest sevärda fotbollen tillsammans med Roslagsbros U19-lag (!).

Juniorlaget spelade skjortan utav motståndarna under gruppspelet – men föll lite oväntat i poolspelet när utvisningar och misstag ställde till det för dem.

Även finalisten Brottby SK ska ha sin beskärda del av berömmet. Laget växlade upp ju längre turneringen led och var själva antitesen till Rimbos skönspelande maskineri. Med ynka sex mål framåt och flera hållna nollor stängde man ner motstånd efter motstånd innan Rimbo blev för svåra i finalen.

MISSA INTE: Rånäscupen dag 3 – se hela reprisen och samtliga matcher här

***

Slutligen vill jag nämna det fina initiativ som lanserades i samband med Rånäscupen 2020. Sandra Eriksson, Johanna Karlsson och Andreas Eriksson heter personerna som ligger bakom Kevins Minnesfond – en insamling för att hjälpa den familj vars son mycket tragiskt gick bort tidigare i december 2019 och samtidigt stödja projekt och evenemang i Kevins minne. En oerhört god sak och ett tecken på hur bra människor är på att sluta upp bakom och stödja varandra i svåra tider.