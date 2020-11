Grönlund: "En sällan skådad tränargärning"

Under måndagskvällen kom ett oerhört oväntat besked i Roslagsfotbollen – BKV-tränaren Peter Hautalahti lämnar efter elva raka säsonger vid rodret. Och vilken resa han har varit med och tagit ut klubben på.

Det är ytterst få gånger ett division 2- eller 3-gäng lyckas slå ut ett elitlag. Hautalahtis BKV gjorde det två gånger. Och nämn en annan fotbollstränare på den här nivån som har lyckats kombinera sportslig, kollektiv framgång med den individuella utveckling som inte en, två, tre eller ens fyra spelare har haft - utan i princip ett helt fotbollslag.

Och där någonstans finns också förklaringen till varför det har gått lite tyngre på sistone, tror jag.

Att gång på gång ersätta division 1-, superettan- eller till och med allsvenska spelare med likvärdiga alternativ på den plats där BKV befinner sig i seriesystemet och näringskedjan är inte bara snudd på omöjligt, utan borde också vara en orimlig ekvation sett till hur BKV vill jobba.

Ändå har Hautalahti, Peter Johansson, Tobias Lindström och hela klubben lyckats med tricket upprepade gånger.

Och detta utan att strö inte pengar omkring sig på lukrativa spelaravtal, utan genom att medvetet satsa på andra, mer organiska parametrar för att nå framgång:

Som att erbjuda goda träningsförutsättningar, en utvecklande miljö och en familjär tillvaro - med fokus på spelare från närområdet.

Med lite tur hade det kunnat bära hela vägen till division 1 under Hautalahtis styre. Nu slutade det med två seriesegrar, två praktskrällar och ett gruppspel i svenska cupen samt en rad vidareutbildade spelare som i dag är utspridda över landets olika elitklubbar.

Och lika spännande som det ska bli att se vem som får ta över BKV-rodret, lika intressant ska det bli och följa Hautalahtis fortsatta tränargärning.

Vi ska heller inte glömma att Peter Johansson försvinner på samma gång och heller inte förringa hans betydelse för BKV under en väldigt lång tid. Johansson, som rattade laget före Hautalahti, har verkligen utgjort ett radarpar tillsammans med sin kollega och med tanke på hur nära de har kommit varandra under dessa år är det ingen vågad gissning att de tar sig an ett nytt projekt tillsammans.

Och den klubben som väljer att anlita BKV-duon är det bara och gratulera.