Gräver och spränger två mil för kommunalt VA på Rådmansö: ”Folk är positiva”

I VA-planen för Norrtälje kommun finns beslut om utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar till cirka 500 fastigheter i Västanviks tomtområde. Nu har grävning och sprängning kommit igång, liksom på vissa andra platser i kommunen.

Anders Larsson är platschef på Dala bygg- och betongteknik som är entreprenör för arbetet, som kommit en bit på väg.

– Ju mer vi kommer in i det så kommer det att gå fortare fram. Det har varit en inkörningsperiod på två månader. Utmaningen är att se var berget ligger någonstans, det kommer att bli mycket sprängning, säger han.

Än så länge har de kommit en bit med grävningen och är inne i etapp ett som Anders Larsson beräknar ska bli klar under senhösten.

– Just nu håller vi på med Dragongatan med sidovägar, säger han.

Hela arbetet med Västanvik kommer att ta två år och beräknas bli klart under våren 2023. Under sommaren i år och nästa sommar ska det vara uppehåll i arbetet under sex veckor, veckorna 26 till 31.

– Det står så i kontraktet med kommunen. Men det är egentligen den bästa, torraste arbetstiden. Så det går bort tolv veckor, annars hade vi varit klara tidigare, säger Anders Larsson.

Totalt kommer man att gräva och spränga en sträcka på två mil.

– Vi är tre gäng som jobbar, varje gäng har två grävmaskiner, en band- och hjulgrävare. Dessutom har de lastmaskiner och andra maskiner.

Stenkrosset som blir av sprängningarna körs iväg med lastbilar.

– Det körs iväg och krossas, för att sedan tas tillbaka och så ska vi återanvända materialet när vi fyller upp.

I dag är det många fastigheter i Västanvik som har egen brunn och avlopp. Men det dröjer innan de kopplas till det nya VA-nätet.

– Kopplingen till det kommunala vatten- och avloppsnätet sker inte förrän vi är klara med hela arbetet, säger Anders Larsson.

Fastighetsägarna i Västanvik har fått ställa frågor under informationsmöten som hållits före och under planeringens gång. Anders Larsson har inte hört några kritiska röster.

– Snarare att folk är positiva. De är otroligt bra de här föreningarna som finns här, säger han.

Kontraktsumman på arbetet i Västanvik är 98 miljoner kronor.

Mer om VA-arbetet i Västanvik

► Några av fastigheterna i Västanvikområdet anslöts till det kommunala VA-nätet i samband med byggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp till Åkerö.

► När kapaciteten i Kapellskärs avloppsreningsverk har utökats kan resterande fastigheter inom verksamhetsområde Västanvik anslutas. Vattenfall kommer att lägga ned elledningar i samma schakter som ledningarna för vatten och avlopp läggs.

► Aktuell information om projektet finns på norrtalje.se/vastanvik