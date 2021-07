GRAFIK. Ingen vårdas för covid på sjukhuset - men smittan ökar: ”Det är oroväckande”

Under torsdagen vårdades inga patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus för första gången på flera veckor. Däremot börjar smittspridningen nu återigen att öka i kommunen. Under förra veckan rapporterades det in 7 nya bekräftade fall, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– Det är positivt att vi inte har några inlagda patienter för covid-19. Men samtidigt ökar smittspridningen i Region Uppsala och Stockholm, det är oroväckande, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Nu bedöms även den smittsamma deltavarianten dominera i region Stockholm. Det är även bland 18–29 åringarna som smittspridningen är som störst. En åldersgrupp som legat sist i prioriteringsordning gällande vaccineringen.

– Cirka 30 procent av åldersgruppen har dragit med sig deltavarianten hem i samband med utlandssemestern till Spanien. Problemet är att ungdomarna fortsätter att partaja och umgås med människor här i Sverige. Egentligen borde de isolera sig och vaccinera sig, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Hittills har bara cirka 31 procent av 18–29 åringarna i Region Stockholm fått den första dosen. För Norrtälje kommun finns det inga uppgifter om deltavariantens spridning.

– Vi är oroliga för att den här målgruppen fortsätter att träffa varandra och sprider smittan vidare, säger hon.

Kan de som fått båda vaccindoserna börja umgås som vanligt igen?

– Man kan nu utöka sin umgängeskrets något, som att träffa släkten eller sin närmaste vänner. Men det gäller att fortfarande begränsa alla nya kontakter. Viktigast är att stanna hemma om du känner dig sjuk och tvätta händerna, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Under veckan har ett misstänkt fall av covid-19 inom hemtjänsten rapporterats in. Men inte inom Tiohundras äldreboenden, LSS eller inom socialpsykiatrin.