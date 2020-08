Gör konsten mer tillgänglig

Just nu under sommaren sjuder kommunen av konstnärlig aktivitet. Många konstnärer ställer ut på små gallerier och bygdegårdar eller på konstrundor i egna hem. Det är lättillgänglig ofta föreställande konst av lokala konstnärer. Resten av året är detta utbud betydligt mer sparsamt även om glädjande nog Noa har hittat nya lokaler och startat en kulturförening och Björkö gamla skola blivit en kulturaktivitetslokal.

I Norrtälje finns vår fina, stora och påkostade konsthall som är öppen året om och alltid bemannad. Med sitt centrala läge och sin genomgående höga kvalitet på utställningar borde den kunna locka dit många ovana konstbesökare för nya upplevelser.

Tyvärr har konsthallen under senare år varit glest besökt. En orsak till detta är att konsten varit för svårtillgänglig. Många av de installationer och verk som visats har krävt en visning av den duktiga konstpedagogen för att bli begriplig. Då blir motståndet hos spontanbesökare för stort.

Ett aktuellt exempel är att konsthallen nu under hela sommaren visar Leif Elggrens retrospektiva utställning ”En annan form av närvaro”. Lars Elggren är en av Sveriges främsta konceptuella allkonstnärer, men utställningen kräver förklaringar för att inte bli alldeles obegriplig för oss okunniga. När visningarna nu är inställda av någon anledning borde det finnas skriftlig information så att inte besökarna lämnas i sticket.

Vid mitt besök hittade jag så småningom en liten suddig bild av något jag kände igen, nämligen Freuds divan , men ingen information om att detta är en del av Leif Elggrens uppmärksammade och fantasieggande verk ”under the couch”. Tänk om konsthallen hade kunnat presentera historien bakom ”under the couch” som Bonniers konsthall gjorde på sin utställning ”Insomnia” för en del år sedan. Då hade vi fått veta att konstnären legat under Frueds analyssoffa och fotograferat undersidan av soffan och samlat på ljud och bilder av de fragment av drömmar och ångest som sipprat ner under analyserna. Det är ju en fantastisk historia, som plötsligt öppnar upp för fantasier och reflektioner och känslor på det sätt som god kultur kan göra.

Den kommunala konstens uppgift måste vara att kunna förmedla god konst till många invånare på ett så lättillgängligt sätt som möjligt, men också stimulera det lokala konstlivet. Det skulle man kunna göra genom att underlätta förståelsen av ”den svåra konsten” genom skriftlig information och varva dessa utställningar med mer publikdragande bildkonst, som gärna får vara kontroversiell och gärna lokal.

Det mest självklara sättet för konsthallen att kunna locka fler till konsthallen och samtidigt stimulera det lokala konstlivet är förstås att låta Norrtälje konstförening anordna sin julsalong under tre veckor (om det nu är möjligt på grund av pandemin). Det är ett bra sätt att uppmuntra lokala konstnärer och locka dit alla deras anhörig, grannar och andra nyfikna ortsbor. Lockas man till konsthallen den vägen kanske man också lockas till annan konst om den inte väcker för mycket motstånd.

Jag har lagt ett E-förslag om detta. Det ska bli spännande att se om våra politiker och kommunala tjänstemän ser potentialen i det civila samhället och i att stimulera det lokala konstlivet

Bengt Annebäck, Norrtälje