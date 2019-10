Galen dramatik – hattrickhjälten sköt Rimbo till final: "Pinsamt om jag hade missat"

SE ÄVEN: BILDEXTRA: Kämpamål, bonusstraffar och drama – Rimbo till cupfinal

Therese Rizzo blev Rimbos stora hjälte. Anfallaren avgjorde semifinalen i Upplandscupen mot Films SK. Hon kom fri, rundade målvakten och la in bollen i öppet mål. Målet betydde 5–4 till RIF med tre minuter kvar av förlängningen och gjorde så att Roslagslaget gick till final.

Efter matchen var segerskytten både glad och lättad.

– Vi kom inte upp i nivå i början. Sen i slutet fick vi till det bättre. Vi ändrade lite i taktiken och hade pratat om att Kajsa (Sund) skulle slå långa djupledspassningar mot mig. Det var så 5–4-målet kom till. Hon slog en fantastisk passning och målvakten var tvungen att gå ut. Hon hoppades nog komma före mig, men jag klev in och gick runt henne. Sen gällde det att vara kall och lägga in den. Det var ruskigt skönt att den gick in. Det hade varit lite pinsamt om jag hade missat, säger Rizzo.

Det sena målet fulländade en stark insats från Rimboanfallaren. Rizzo gjorde tre mål i matchen och var nöjd efter sitt hattrick.

– Det kändes bra. Jag har haft svårt att göra mål under säsongen. Målskyttet har väl varit ett problem för hela laget. Men nu gick det vägen. "Hacke" (Harald Luther, RIF:s tränare) sa innan matchen: "I dag gör du hattrick va?" Så det var skönt att jag gjorde det, haha.

Rimbo hade en jobbig höstsäsong i division 1 och det var först efter den näst sista omgången som laget kunde säkra kontraktet i serien. Nu kan RIF lägga det bakom sig och fokusera på nästa veckas cupfinal.

– Det är skönt att vi kan avsluta den här tuffa perioden med att spela en sån match. Det förtjänar vi som lag. Vi har haft mycket otur under hösten. Nu vill vi vinna, säger Rizzo.

Finalen i Upplandscupen avgörs den 19 oktober. Då ställs Rimbo mot antingen Östervåla IF eller Vaksala SK.

Matchfakta

Upplandscupen – Semifinal

Films SK–Rimbo IF 4–6 efter förlängning (4–4 efter ordinarie tid)

Mål Rimbo: 0–1 Therese Rizzo, 1–2 Matilda Ullström, 1–3 Julia Edström, 3–4 Therese Rizzo, 4–5 Therese Rizzo, 4–6 Kajsa Sund.