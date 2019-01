BKV-glädjen i Rimbocupen – slutsegrare med 15-åring (!) i målet: "Riktigt skönt"

Se hela intervjuerna i spelaren nedan!

Det blev BKV Norrtälje som drog det längsta strået i Rimbocupen 2019 – som avgjordes under januari månads sista helg i Sparbankshallen i Rimbo.

Under två dagar förvandlades hallen till en futsalfest som hette duga – och allra vassast var laget som lirar högst upp i seriesystemet.

Efter att ha skåpat ut så väl Rådmansö SK som Rimbo IF i slutspelets gruppspelsfas med sammanlagt 10–0 (6–0 mot Rimbo, 4–0 mot Rådmansö) ställdes man mot Frösunda i semifinalen.

Där var det betydligt tajtare, men ett avgörande mål från Max Temrin på en fantastisk passning från Frederic Kayembe löste en plats i finalen.

I finalen ställdes man återigen mot just Rådmansö, dessutom för tredje gången totalt under turneringen, och där var det Emil Freij som blev tungan på vågen när han höll sig framme och petade in matchens enda mål bakom en chanslös Fredrik Huhtala i RSK-buren.

Dessutom hade man storspelande målvakt längst bak i blott 15-årige Oliver Jernelöf, till vardags i klubbens U17-lag.

Målvaktstalangen, som fyller 16 först i november, släppte inte en boll förbi sig under hela slutspelet – även om han såg ut att tvingas abdikera i grevens tid.

Jonathan Haglund i Rådmansö petade nämligen in en kvittering precis när slutsignalen ljöd, men tur för Jernelöf och BKV så bedömdes bollen ha varit inne först efter att matchen tagit slut.

– Haha, det var skönt. Så jag fick ju hålla nollan i varje match, det kändes riktigt bra.

Vad säger du om turneringen?

– Riktigt roligt med mycket fotboll. Det har gått snabbt och riktigt skönt att avsluta med en god vinst.

Vad säger du om dina egna prestationer idag?

– Nej, men det var en bra insats. Jag tycker att jag var bra under hela cupen och höll som sagt nollan flera gånger.

Även Peter Hautalahti var förstås nöjd med Jernelöfs och lagets insats under helgen.

– Alltid kul att vinna en turnering och det här blev ju ett avbrott i den vanliga vinterträningen, så det var jätteskönt.

– Vi har ju inte spelat inomhusfotboll på länge, men det är något som framför allt våra yngre spelare tycker är jäkligt kul. Dessutom är det ett sätt för dem att utveckla både teknik och att bli i tankarna. Med tanke på hur kallt det har varit ute på sistone var det här också en bra möjlighet att få lite träning, säger BKV-tränaren.

Du har en 15-årig keeper som visar vad han går för?

– Han gjorde det jättebra. En jätteklok spelare och en målvakt för framtiden. Han tränar med oss just nu, så får vi se vad som händer. En väldigt intressant målvakt.

Kan han vara aktuell för A-laget redan i år?

– Det vet vi inte i dagsläget, han tillhör ju 03-truppen. Men är man en bra målvakt så spelar inte åldern speciellt stor roll och eftersom han tränar fullt ut med oss just nu så får vi se vad som händer.

Jernelöf själv hoppas att chanserna har ökat för honom i och med Rimbocupen, även om det är vitt skilda saker att prestera inomhus istället för utomhus i riktig fotboll.

– Det är klart att chanserna ökar, jag är ju uppe och tränar med dem. Vi får se.

Om Peter och "Tobbe" (Lindström, sportchef) vill ha upp dig i truppen på allvar – vad säger du då?

– Klart jag säger ja, men jag är ju också ute efter speltid.

Därmed fick BKV även inleda det nya året med en ordentlig vinst – något som Hautalahti värdesätter med tanke på hur tufft fjolåret avslutades.

– Det är ju alltid kul att vinna i Roslagen. Folk känner varandra och det har varit en del publik här. Sedan kan det så klart vara skönt för spelarna, men också oss ledare, att få vinna lite mer.

Noterbart var även att BKV Norrtäljes vänsterspringare Max Temrin blev utsedd till turneringens bästa spelare, medan Rimbos Filip Lindkvist fick ta emot pris som turneringens skyttekung.