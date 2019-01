Anmäl text- och faktafel

Larmet kom in via SOS Alarm klockan 15.15. När räddningstjänsten kom fram hade båten tagit in mycket vatten men hade inte sjunkit helt och hållet.

– Vi har nu lyft upp båten och ställt den på land och satt upp avspärrningsband. Sjöpolisen kommer att åka dit och kontrollera den vid ett senare tillfälle, säger Emil Skoglund, operatör vid räddningstjänstens ledningscentral.