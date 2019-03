Oväntad gäst satt och ugglade i stugan – då kom Micke Ån till undsättning: ”Jag blev lite förälskad faktiskt”

Anmäl text- och faktafel

Micke Ån bor med sin familj i Vallentuna men har nyligen köpt en sommarstuga i Harka utanför Norrtälje. Familjen håller på att renovera och har nyligen rivit bort hela köket.

– Jag håller på att lära känna huset kan man säga och nu har jag till exempel lärt mig att vi inte har något nät över skorstenen, säger han och berättar sedan hur det gick till när han upptäckte det.

Det var i måndags. Familjen har inte planerat att åka till stugan på ett tag men när det dök upp en fin soffa på en köp och sälj-sajt åkte Micke Ån upp till Harka för att hämta släpvagnen. Och det var tur.

– Jag gick in och tittade. Vi har nyligen lackat golvet också så jag ville se hur det blev. Och då hörde jag att jag inte var ensam i huset, berättar han.

Det satt en uggla i fönstret i stora rummet.

– Den måste ha kommit in via skorstenen sedan vi tagit bort spisfläkten i köket. Jag upptäckte att det är öppet in till rökkanalen bakom, säger han.

Vi hade ögonkontakt hela tiden

Han blev aldrig rädd. Bara lite orolig för att fågeln skulle bli rädd och skadas på något sätt.

– Och så var jag oerhört tacksam att min fru inte var med. Hon har fågelfobi- big time, skrattar han.

Här kan du se Micke Åns film av ugglan:

Först försökte han ringa en viltvårdare via kommunens växel. När han gick bet försökte han istället öppna alla dörrar och smyga sig längs väggen och på så sätt försöka mota ut fågeln. Men nej. Ugglan verkade fast besluten att flyga ut genom fönstret där hon satt.

– Det gick ju inge vidare och jag var rädd att hon skulle göra sig illa. Så jag gick ut och lämnade dörren öppen. Men nej, hon ville inte flyga ut.

Han tror att ugglan hade varit i huset i något dygn och nu var både hungrig, törstig och utmattad. Till slut satte han sig försiktigt på huk bakom ugglan.

– Vi hade ögonkontakt hela tiden. Så tog jag henne med ett varsamt men fast grepp om kroppen. Och hon var lugn och gick med på att låta sig bäras ut. Sen satt hon där ute på marken i säkert 15 minuter och ugglade innan hon flög iväg. Det var så mäktigt, säger han.

Micke Ån är kallar ugglan "hon” hela tiden. Men är han säker på att det var en hona?

– Nej, jag vet inte. Men jag kände ett så kärleksfullt band mellan oss. Jag blev lite förälskad faktiskt, säger han.

Han passade också på att filma ugglan i huset. Främst för att det var en så ovanlig upplevelse men även lite för att reta sin fru. Hans granne säger sig ha hört ugglan hoa i närheten tidigare och Micke Ån hoppas att hon kommer tillbaka på besök.

– Min fru håller inte med, men jag hoppas att hon kommer tillbaka. Jag har ett nyväckt intresse för ugglor nu och kommer att läsa på mer. Det var en ovanlig men otroligt häftig bekantskap.