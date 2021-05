FRÅGESPORT: Vad kan du om Roslagsbro IF? Vinn Norrtäljekortet!

I helgen besökte Norrtelje Tidning Roslagsbro IF när den andra delen av TV-satsningen Anrika klubbar gick av stapeln.

Nu kan du som läsare vara med och tävla – genom att testa dina kunskaper kring just Roslagsbro IF och svara på fem frågor om klubben.

I prispotten finns Norrtäljekortet – ett presentkort som går att handla med i lokala Roslagsbutiker.