Fotbollssvepet v.32: Målkavalkad i Roslagen – Roslagsbro gjorde åtta mot Rö och Ferro släppte in tio

Bergström med hattrick när Häverödal körde över Riala

Riala GoIF – Häverödals SK 0–7, Dam Division 5 Östra

Derby på damsidan i Division 5 Östra när seriesuveränen Häverödal gästade Riala. Häverödal som tidigare visat styrka i derbyn, bland annat mot Roslagsbro tidigare i somras, tog nu ytterligare en storseger. Den här gången mot Riala. Stor segerorganisatör blev hattrickskytten Martina Bergström som gjorde tre mål inom loppet av en kvart i första halvlek. Sedan bättrade givetvis även Emelie Valfridsson på sin målskörd med ett par mål och är nu uppe på 26 fullträffar under 2019.

Roslagsbro krossade Rö – gjorde fem av åtta mål i andra halvlek

Roslagsbro IF – Rö IK 8–0, Herr Division 6 Östra

Nytt derby, den här gången på herrsidan och det mellan Roslagsbro och Rö. Det slutade, återigen med en storseger. "Robro" tog ledningen redan i fjärde minuten, och utökade densamma fyra minuter senare. Men den riktiga målexplosionen kom i andra halvlek. Fem mål gjorde laget på en halvlek och Roslagsbro hade bland annat dubbla spelare som gjorde hattrick i Milton Olsson och Linus Kjellström.

IF Ferro förlorade med tvåsiffrigt – spelade utan avbytare

Brottby SK 2 – IF Ferro 10–0, Herr Division 7 Östra

Ja, IF Ferro hade det tungt mot Brottby i Division 7-fotbollen. Utan avbytare gick man rejält på pumpen och släppte in hela tio(!) mål. Efter att ha släppt in matchens första mål redan i matchens första minut släppte man in ytterligare tre i första halvlek. I andra släppte man sedermera in hela sex mål och förlorade med 10–0.

Andra matcher från veckan att notera...

Fyra mål på 17 minuter i Rialas 5–0-seger

Rimbo IF 2 – Riala GoIF 0–5, Herr Division 6 Östra

Mål RIF 2: –

Mål Riala 2: 48' Jesper Hellström, 70' Erik Forsberg, 78' Daniel Bengtsberg, 82' Jesper Hellström, 87' Daniel Falk

Nio mål i dramatisk match för Rådmansö 2 – avgjorde i 90:e minuten

Rådmansö SK 2 – GoIF Kåre 2 5–4, Herr Division 7 Östra

Mål RSK 2: 5' Arvid Slätis, 30' Arvid Slätis, 74' Micael Hellsing, 86' Micael Hellsing, 90' Micael Hellsing

Mål Kåre 2: 8' Petter Andersson, 44' Petter Andersson, 63' Tobias Dahlström, 87' Tobias Dahlström

Storseger för BKV:s damer – satte åtta bollar i nät

SK Wigör/Knivsta IK – BKV Norrtälje 1–8, Dam Division 5 Östra