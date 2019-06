Josefine Öqvist laddad inför VM – väcker gamla minnen hos Häverödalsbon: "Förändrade mitt liv"

Anmäl text- och faktafel

Det råder VM-feber. Sverige går in i turneringen under tisdagen, då det är dags för match mot Chile.

Häverödalsbon Josefine Öqvist, som har ett VM-silver och ett VM-brons med Sverige från sin aktiva karriär, ser fram emot att följa blågults matcher.

– Jag kommer absolut sitta bänkad och heja här hemifrån. Jag är verkligen laddad och hoppas att tjejerna gör en bra turnering, säger Öqvist.

Vad tror du om Sveriges chanser i turneringen?

– Det känns som att Sverige ska vinna den första matchen mot Chile. Den är lätt på pappret, men såklart kan allt hända. Sen borde Sverige även vinna den andra matchen (mot Thailand). Den tredje matchen mot USA blir tuff. De har alltid ett bra lag, men jag hoppas att vi kan skrälla. Vi bör definitivt satsa på att gå vidare från gruppen.

Det är snart sex år sedan Öqvist spelade sin sista match för damlandslaget. Men hon berättar att hon fortfarande har kontakt med några av de nuvarande spelarna i laget.

– Jag pratar med Hedvig (Lindahl) ibland, men nu var det ett tag sen. Kosse (Kosovare Asllani) var jag i kontakt med i förra veckan. Hon berättade att de är laddade i laget och ska göra allt för att nå framgång.

Det är VM-tider och det känns i kroppen, säger Öqvist. Hon brukar få tillbaka många gamla minnen under mästerskapsåren.

– Man känner verkligen ett rus när det är ett mästerskap, framför allt VM. Då vill man alltid spela. Men det ska bli kul att följa turneringen också. När man är på plats och deltar så går man in i en bubbla och missar allt som händer runtomkring. Nu ska det bli intressant att se vad som sägs och skrivs under turneringen. Det är sånt som man inte riktigt tar in om man spelar själv.

När Öqvist tänker tillbaka på de mästerskapen som hon själv var med i är det två som sticker ut. Och det är de två där det blev medalj.

– VM 2003 var väldigt speciellt. Jag kom in och gjorde det avgörande målet i semifinalen mot Kanada. Efter det förändrades mitt liv. Det blev som dag och natt. Innan turneringen var jag van vid 200 personer på Bälinge IP. Efter VM visste alla vem man var. Men det vara bara kul. Jag hade inga problem med det.

– Men det är ändå VM 2011 som ligger närmast hjärtat för mig. Jag spelade i de flesta matcherna och hade en stor roll i laget. Det var underbart att få ta en andra VM-medalj där.

Det är snart fem år sedan Öqvist avslutade sin karriär. Hon ser glatt tillbaka på sina landslagsmeriter.

– Det är stort att ha två VM-medaljer med Sverige. Nu när det har gått några år har man fått ett helt annat perspektiv. Jag är verkligen stolt över mig själv och det jag gjorde tillsammans med mina lagkamrater.