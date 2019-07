Fotbollssvepet v.26: Mål i massor, storsegrar och tuffa derbyn

Anmäl text- och faktafel

Dubbla derbysmällar för Roslagsbros damer

I damernas Division 5 östra hade Roslagsbro en tuff vecka. Två matcher, två derbyn, två förluster. Det blev lagets facit under vecka 26. Först stötte man på ett Häverödal med en Emelie Valfridsson i högform och förlorade med 7–1, sedan väntade Rådmansö bara två dagar senare. Det slutade med en ny förlust med 2–4. Återstår att se om man kan vända den negativa trenden efter uppehållet.

Riala GoIF ångar på – slog toppkonkurrenten i derbyt

Riala befäste i fredags serieledningen i Division 6 östra på herrsidan. Man gästade toppkonkurrenten Edsbro i ett fysiskt derby och hade kontroll från start. Stefan Gustavssons lag tog ledningen tidigt och vann till slut med 4–0. Bland annat efter två mål av Daniel Bengtsberg. Ett Edsbro med decimerat manskap hade helt enkelt inte mycket att sätta emot.

Milton Olsson med ett hattrick för Roslagsbro – på en halvtimme

Bakom redan nämnda Riala är det Roslagsbro IF som jagar i Division 5 östra. Under veckan spelade man två matcher varav den första mot Upplands-Ekeby IF. Väl där var det tvåan i skytteligan, Milton Olsson, som gjorde lite som han ville. Han öppnade målskyttet efter 11 minuter, satte tvåan nio minuter senare och i den 41:a minuten gjorde han 4–0-målet. Inom loppet av en halvtimme, redan i första halvlek, hade lagkaptenen satt ett hattrick i matchen som slutade 5–0.

Veckans...

...målspruta: Ordet derbydrottning har ni redan sett jämte Emelie Valfridssons namn under veckan. Istället får vi benämna henne som veckans målspruta. Hon vann derbyt mot Roslagsbro för sitt Häverödal på egen hand. I matchen som slutade 7–1 gjorde hon sex(!) mål och slog alltså till med dubbla hattrick. Bland annat hade hon gjort tre av dessa redan efter sju minuter. Hon avslutar därmed våren med en notering på hela 24 mål.

...fortsatta kräftgång: Hallsta IK:s herrar har det fortsatt tufft i femman. Avståndet till strecket och lagen ovanför ökar för varje match och inte blev det bättre den senaste veckan. Facit blev följande: två matcher och 11 insläppta mål. Först blev det förlust med 1–6 mot Rosersberg på hemmaplan och sedan med 5–0 mot Gräsö Norrskedika. Tio raka matcher utan seger säger sitt.

...mest förvånande: Rimbos damer gick på pumpen rejält mot Bollstanäs i Division 1 i helgen. Väl där fick de på plats till sin förvåning se lagets bästa målskytt, Michaela Johansson, på bänken. Samtidigt byttes Matilda Ullström ut tidigt. Tränaren Harald Luther förklarade att Johansson varit på semester och Ullström inte riktigt blivit varm i kläderna efter en skada.

