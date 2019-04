Fotbollssvepet v.16: Derbynerver, skräckskada och MVP-anfallare sexmålsskytt (!)

Anmäl text- och faktafel

Precis som under 2018 kommer NT-sporten att sammanfatta de lokala fotbollsmatcherna från veckan som gått.

Denna säsong kommer vi dock inte gå igenom samtliga matcher som spelats, utan istället plocka fram ett antal punkter som stuckit ut lite extra.

Skyttedrottningarnas kapplöpning

Förra veckan rivstartade Madelene Björklund säsongen 2019 genom att panga in fem (!) baljor på Roslagsbro för Rådmansö. Då kände Häverödals Emelie Valfridsson att hon inte ville vara sämre och skickade in hela sex mål på samma motstånd när HSK vann med 7–1. Det dokumenterat skickliga målskytten visar därmed att hon lär vara aspiranten som konkurrenterna får jaga i kampen om skytteligasegern efter åtta mål på två matcher.

Tillknäppt nykomlingsderby

I onsdagen spelades ett efterlängtat derby mellan två klubbar vars damverksamhet återuppstått efter flera års frånvaro. Med andra ord var det upplagt för en fotbollsfest på Norrtälje Sportcentrum under onsdagen – men i stället blev det en oerhört stängd tillställning mellan Rådmansö SK och Riala GoIF knappt utan några vettiga målchanser. RSK-kaptenen Mikaela Björklund sammanfattade det ganska bra efteråt när hon satte ord på matchen: – Det här var nog bara en nervös dipp för oss. Nästa gång lär vi vara sjukt mycket mer taggade. Det här var bara en sådan där match... vi är mycket bättre än så här.

Oväntade derbydraget

Rimbo vann det prestigefyllda derbyt i herrfyran mot Rådmansö med 2–1 på skärtorsdagen – och inför matchen bjöd hemmalaget på dubbla överraskningar när startelvan offentliggjordes. Tränartrojkan Leif Alfredsson/Ahmad Yousef kastade nämligen in nyförvärven Sam Liljegren och Arbion Ibri i startelvan – mindre än ett dyng efter att duon blivit spelklara för klubben på grund av en långdragen process med Edsbro IF. Ett drag som visade sig vara väldigt lyckat, inte minst med tanke på att Liljegren styrde försvaret med järnhand och kaptensbindeln samtidigt som Ibri avgjorde matchen med sitt 2–1-mål.

Veckans bästa/värsta:

Skada

Det går inte att komma ifrån den situation under derbyt mellan Rimbo och Rådmansö där Ruben Skoglund ådrog sig en spiralfraktur på skenbenet. Mittbacken, som ställdes mot sitt gamla lag för första gången sedan övergången i vintras, gick in stenhårt i en duell med hemmalagets Ameer Al-Khamees, fastnade med foten i ytterns skosnöre och drog på sig en skada som gjort ont i hela vägen in i själen att bevittna. Skoglund opererades under helgen och nu återstår det att se hur länge RSK får klara sig utan sin försvarskugge.

Derbykung

Arbion Ibri. Blir man klar för nya klubben och samma dygn sedan avgör ett upphaussat derby mot Rådmansö är det svårt att argumentera emot. Stod dessutom för en grym insats – och bjöd på flera sköna citat efter segern, när han bland annat jämförde lagkompisen Sam Liljegren med Liverpools lagkapten Virgil van Dijk.

Mardrömsstart

Hallsta IK pratade inför säsongen om vikten av att undvika en lika tung vårsäsong som i fjol – där man var rejält under isen när sommaren och hösten kom. Nu har det visserligen bara gått två matcher – men att öppna säsongen med två förluster av två möjliga är knappast enligt plan för Tommy Gunnarssons gäng. Nu väntar ett derby borta mot BKV Norrtälje 2 i nästa omgång – ett ypperligt tillfälle att vända på den negativa trenden.