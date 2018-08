Skoghs jättelyft – flygande start i nya klubben: "Jäkligt viktigt"

Anmäl text- och faktafel

Under sommaren stod det klart att Emil Skogh skulle lånas ut från superettanklubben Örgryte IS – efter en vårsäsong där det endast blev en match från start och fem inhopp. En avsevärt stor skillnad jämfört med säsongen 2017 – där han, när han väl var skadefri, allt som oftast figurerade som startspelare eller given inhoppare.

Ny klubb blev Oskarshamns AIK, tabelltrea i division 1 södra, där Norrtäljebekante Janne Stahre (pappa till BKV-spelaren Jim) är tränare. Skogh fick chansen direkt från start i sista seriematchen innan uppehållet, men det var i första matchen efter omstarten som han verkligen visade han är kapabel till.

Ett mål och en assist i 4–1-segern över Kristianstad blev hans facit. Något 25-åringen är nöjd med.

– Så klart jäkligt skönt. Speciellt när man kommer från att inte ha spelat så mycket och har sämre självförtroende än vad man brukar ha. Man vågar ju inte riktigt ta för sig på samma sätt som när självförtroendet är bra och därför var det jäkligt viktigt att få göra både mål och assist. Dessutom fick jag spela på en position som jag tycker om. Jag tror att det kan bli en bra utveckling för mig här, säger han.

Hur mycket gör sådant för självförtroendet?

– Det är jäkligt viktigt. Plötsligt kommer man ihåg saker som man gjorde bra och man gör dem ännu fler gånger. Självförtroendet gör så otroligt mycket för en offensiv spelare som ska ta för sig. Och att få en bra start var väldigt viktigt, både för mig och klubben som tog tre poäng direkt efter uppehållet. Vi är ju med där i toppen.

Precis vad du hoppades på när du lämnade Örgryte?

– Man vill ju ha något att spela för. Det är en helt annan sak än att komma till en klubb som egentligen inte har något mer än matcherna att spela för, där man kanske mest springer runt och tänker på vad man själv presterar. Det är inte så kul. Nu är jag i en klubb med ambitioner att vara med hela vägen, som vill försöka ta en plats i superettan direkt eller via kval.

Skogh fick speltid på platsen som höger yttermittfältare. Där kan han vika inåt och använda sin vänsterfot för att skapa målchanser och farligheter i anfallsväg.

– En annan sak som jag har med mig från tiden i Öis är presspelet. Där har jag blivit betydligt bättre och mer aktiv, vilket gynnar mig som ytter. Så det är jag tacksam över och har stor nytta av här. Och Janne (Stahre) vet exakt hur jag funkar. Det var ju han, tillsammans med BKV Norrtälje, som fick igång mig efter tiden i AIK. Han vet vilka knappar han ska trycka på, säger han.

Skogh hyllar också tränarens upplägg – som skiljer sig aningen från det som 25-åringen upplevde i Göteborgsklubben.

– Vi tränar annorlunda och framför allt mer rent mängdmässigt. Jag tycker att jag har blivit bättre tränad sedan jag kom hit. Vi har en dag ledigt i veckan, resterande är det träning eller match på. Och det som Janne står för, där han verkligen vet hur man tränar spelare på rätt, har fått Oskarshamn att gå från ett lag på nedre halvan till att utmana i toppen.

Hur är det att bo i Oskarshamn?

– Det är väldigt fint här. Det påminner en del om Norrtälje. Ungefär lika stort och jag kan tänka mig att om man har bott här länge så känner man igen de flesta. När man har bott mitt inne i en storstad får man verkligen andas här ute. Det känns perfekt i och med att jag behövde ett miljöombyte och dessutom är uppvuxen i Roslagen. Det här känns mer naturligt, skrattar han.

Var det självklart att gå ner en division i seriesystemet?

– Nej, det var det inte. Men det här kändes så pass klockrent med tanke på tränaren och klubbens ambitioner. De visade vilken roll jag skulle få direkt här och jag har lärt mig att gå till klubben som visar störst intresse. Det blev ju jättebra i Öis innan Lantz (Marcus) fick sparken. Det är viktigt att känna sig välkommen och få både en roll och förtroende direkt. Annars känns det nästan direkt dumt att gå till en klubb om det exempelvis är sportchefen som vill ha dig och inte tränaren, säger han.

Skogh är som bekant på lån från Örgryte. Hans kontrakt med superettanklubben går ut efter säsongen och vad som händer efteråt är oklart.

– Jag tänker bara att jag hoppas få speltid nu och därmed chansen att utvecklas på planen. Sedan får vi se vad det leder till. Ambitionen är att komma till en klubb som passar mig. Det är lätt och säga att man vill till en så bra klubb som möjligt, men jag vill hitta en klubb som låter mig vara den spelare jag är.

Kan du bli så att du återvänder till Örgryte?

– Svårt att säga. Det beror på. Det kan ju alltid ske förändringar, för folk kommer och går i klubbar. Jag trivdes ändå nästan med allting, bortsett från situationen i slutet. Jag vill inte säga att det är ett avslutat kapitel. Men vi får se vad det blir, säger han.