Äntligen debut för Kayembe i Sirius – nu siktar talangen mot allsvenskan: "Bara en tidsfråga"

I somras lämnade Sylvin Kayembe BKV Norrtälje för allsvenska IK Sirius.

Knappt en månad senare kom debuten i A-laget. 17-åringen fick nämligen hoppa in i matchminut 64 i Uppsalaklubbens cupmatch mot division 2-laget Strömsbergs IF under tisdagskvällen.

Kayembe bytte av målskytten Ian Sirelius och var på planen när Sirius fastställde slutresultatet till 4–0 genom Henry Offia.

– Jag var inte alls nervös, utan bara taggad för att gå ut och köra. Jag har ju fantastiska medspelare, så det var bara att gå ut, njuta och göra sitt bästa.

Yttern berättar att han lyckades med några fina aktioner – även om det inte resulterade i något mål den här gången.

– Det kändes bra. Jag kunde utmana och dribbla av några motståndare. Även om det inte blev något mål kände jag mig delaktig i spelet och gick på några bra djupledspassningar.

Vad vaknade du upp med för känsla dagen efter?

– Jag är bara tacksam gentemot Gud och tackar för chansen. Det känns helskönt, faktiskt.

Nu är debuten avklarad och Kayembe har redan siktet inställt på nästa mål.

– Jag har redan lagt det här bakom mig och tittar framåt. Nästa mål är att debutera i allsvenskan och därför gäller det att ta vara på varje träning och gnugga på. Då tror jag och hoppas att debuten kommer.

Hur nära är du att ta en plats i matchtruppen till allsvenskan och därefter få debutera?

– Jag känner mig nära, om jag ska vara helt ärlig. Det går riktigt bra på träningarna, men jag spelar med mycket bättre spelare nu. Samtidigt lär jag väldigt mycket och tycker att jag har kommit in i tempot. Jag har blivit en mycket bättre spelare och anser att det bara är en tidsfråga innan jag sitter på bänken och kanske får göra debut, säger han.

Hur har första tiden varit annars i klubben?

– Bra. Jag var lite nervös i början, eftersom jag skulle flytta hemifrån. Men det löste sig. Jag bor helt själv och klarar mig allt bättre med sådana saker som exempelvis matlagning. Det går bättre och bättre, skrattar han.

Vilken är paradrätten?

– Kyckling och pasta. Grönsaker på det, haha.

Vad har varit svårast så här långt i omställningen från division 2 till att tillhöra en allsvensk klubb?

– Tempot, som jag var inne på, och träningsmängden. Vi tränar nästan varje dag och ibland två gånger per dag. Men det är proffsigt, jag njuter av det och det är ju vad jag vill göra. Jag tackar Gud för att jag har fått komma hit.