Forwarden inte kvitt skadekänningarna – så ska Rimbo störa topplaget: "Problemen inte helt borta"

Hemmamatch, slut på sommaruppehållet och möte med tabelltvåan Gamla Upsala SK är vad som väntar Michaela Johansson och lagkarmaterna i Rimbo IF till helgen.

– Vi är revanschsugna!

Just revanschsugna är laget med all rätt. Dels efter det senaste mötet med GUSK, men även efter vårens sista seriematch. I den tredje omgången i våras förlorade man med tre mål mot tabelltvåan från Uppsala och innan uppehållet var det Hille IF som gästade Rimbo-laget. En match som slutade med tre gjorda och fem insläppta mål.

– Det är ett jättebra lag, de slåss ju om serieledningen också men jag hoppas på en bra match, säger Rimbos Michael Johansson om motståndet.

Michaela blev själv lagets bästa målskytt under vårsäsongens 13 matcher med sina 11 mål. Dock har hon dragits med en del skadeproblem. Med det sagt så är hon inte riktigt nöjd, den fina målskörden till trots.

– Jag är inte jättenöjd själv, det har varit en lite stökig vår. Jag har haft problem med en fot och inte kunnat träna till 100%.

Tyvärr är det problem hon dras med än.

– Problemen är inte helt borta ännu heller.

Dock kommer det inte att stoppa henne från att göra en stark höstsäsong när serien nu drar igång igen. Samtidigt är hon även lätt kritisk till några av poängtappen, som det mot Hille, innan uppehållet.

– Vi hoppas såklart på en bättre höst! Vi har tappat en del onödiga poäng och släppt in lite enkla mål.

Och trots att Rimbo på sjätte plats i tabellen med 18 inspelade poäng har nästan lika många till topplagen är det just dit man siktar. Mot toppen.

– Nu ska vi bara göra det så bra som möjligt och sikta mot övre halvan, säger Johansson.

Tränare Harald Luther om matchen och motståndet:

– Det är en svår match, Upsala är ett topplag.

– Vi får försvara oss och ligga på kontring. Det har vi gjort tidigare och utnyttjat våra snabba spelare. Michaela Johansson och "Ullis" (Matilda Ullström) är ju ruskigt snabba!

Matchen spelas klockan 14.00 lördagen 3/8 på Arkadien i Rimbo