Förtydligande från UFF – Upplandscupen kan ställas in

Lohärads IF, Rådmansö SK, Roslagsbro IF, Riala GoIF och Rimbo IF på herrsidan, samt Riala GoIF på damsidan, hade alla chansen på avancemang i Upplandscupen innan coronakrisen satte stopp för allt matchspel i fotboll.

Samtliga lag hade en match kvar att spela i gruppspelet, utom Lohärad och Rimbo som har spelat alla sina.

Nu finns risken att de sista matcherna aldrig kommer bli av.

På onsdagskvällen publicerade Upplands FF ett förtydligande av tävlingsreglerna för seniorer. Där skriver man att seriestart är planerad till 13 juni och att Upplandscupen ska återupptas i samband med det.

Skulle man inte kunna dra igång matchspelandet den 13 juni, kommer seriestarten att flyttas till 1 augusti och då ställs Upplandscupen in.

Eventuella kompletteringar till tävlingsreglerna kommer efter Tävlingskommitténs möte i maj månad.

