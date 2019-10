Första torsdagen i oktober – dags för Rimbo marknad

Anmäl text- och faktafel

Marknaden tar plats på vägarna kring idrottsplatsen Arkadien i Rimbo och innebär som vanligt både mycket folk i rörelse och stor trafikpåverkan.

Under dagen kommer Idrottsvägen, Långsjövägen och Tomtebovägen vara avspärrade för all trafik och endast boende i området kan ta sig in och ut.

Man kan inte parkera på Arkadiens parkering eftersom den är fylld med knallar och marknadsstånd. Alla som söker parkeringsplats hänvisas istället till Västertorp, Skarsjöplan och Mullevallen (Hubertusvägen och Nybodavägen).

Här finns Rimbo IF:s skiss över marknadsområdet som en PDF