Författaren Mikael Strömberg hämtar inspiration från vättar och annan folktro: ”Jag gillar fula och elaka väsen”

Mikael Strömberg, som är uppvuxen i Norrtälje, debuterade som författare med "Vätten". En skräckroman, som hämtat inspiration från en historia han hört av en kompis.

– Han berättade att hans farmor, på väg från en julmässa, hade sett en vätte i vägkanten.

Berättelsen satte fart på fantasin och ledde fram till romanen, där huvudpersonen kör på något, som kanske är ett djur, när han är på väg hem från norra Sverige.

En varelse med en liten, ondsint blick

– Han kör på ett kadaver, sedan upptäcker han att det finns något annat därute. Han får syn på något han aldrig sett tidigare. En varelse, med en liten ondsint blick, berättar Mikael Strömberg.

Något annat.

Det är vad berättelserna från folktron ofta handlar om. Det där andra, som finns där ute någonstans och lurar på oss.

– Det är kul med folktro, jag har alltid gillat sagor. Det finns så många fantastiska illustrationer, med fantasieggande monster, säger Mikael Strömberg.

I "Inmurad", som utspelar sig på Blidö, plockar han upp en annan figur ur folktron, en så kallad kyrkogrim, ett andeväsen som begravts i kyrkan och ska jaga bort onda väsen.

– Men det kan bli ondsint om man gör fel, förklarar Mikael Strömberg.

– Jag gillar fula och elaka väsen, som kommer in i vår svenska samtid och vardag. Vi klampar in i deras värld, där vi inte hör hemma, när vi kommer in på deras territorium blir det inte så bra, fortsätter han.

Intresset för nordisk folktro ser ut att ha vuxit på senare år. Ta till exempel Johan Egerkrans uppmärksammade "Nordiska väsen", där han gör en djupdykning i folktron, med detaljrika bilder och spännande historier.

Väsen från den nordiska folktron har också smugit sin i skräcklitteraturen och ersatt en del av vampyrerna. Några exempel är John Ajvide Lindqvists "Gräns", där troll får ta plats och Frida Andersson Johanssons "Dränkt", med en modern version av Näcken.

– Nuförtiden finns det ju andra varianter också. På nätet kommer trollen också och tar dig, de flyttar med, säger Mikael Strömberg.

Man kan fläta ett trollbälte och knyta runt midjan

Skräckgenren hämtar inspiration från folktron och sagorna. Gemensamt är det okända, det där som rör sig i mörkret och skuggorna.

Det hotfulla. Eller de svarta sidorna hos oss själva.

I "Vad gör dina barn när du sover?" skildrar Mikael Strömberg några pojkar i Norrtälje, som rör sig kring Rövarberget i Grind, där de utforskar sina möjligheter att förändras och förvandlas.

– De får konstigare och konstigare idéer, de börjar använda svart magi för att frammana det de är ute efter.

Han beskriver romanen som en mörk historia.

– De strävar efter att få en större kraft. Det är en hamnskiftarhistoria, en berättelse om hur de byter skepnad, byter hamn.

Hamnskiftare är en av folktrons myter, där det handlar om förvandling, ofta till ett djur.

– Det finns olika varianter. Man kan fläta ett trollbälte och knyta runt midjan, så att man blir förvandlad, berättar Mikael Strömberg.

Han har också skrivit noveller, bland annat "Skogsrov", med myten om skogsrån som tema, och medverkat i "Creepypodden" i P3.

I slutet av juni släpptes hans senaste roman, "Det varma kroppar lockar", som ljudbok. Där lämnar han den traditionella folktron och låter i stället skräcken hämta näring ur modernare myter.

Men åter till folktron, med alla varelser som rör sig runt omkring oss i naturen. Vad är det de vill förmedla, förutom att vi ska akta oss för eld och djupa vatten?

Kanske en sorts karma, säger Mikael Strömberg.

– När man är i skog och mark och vatten ska man inte skita ner, det får man tillbaka. Vättar kan bli förbannade, det gäller att sköta sig efter deras uråldriga regler.

Vättar kan bli förbannade

Han har, som sagt, en förkärlek för de onda krafterna. Vad är det som lockar?

– Att träffa något okänt, som är svårt att besegra. Först blir man fascinerad och försöker komma nära, sedan blir ma i dess våld, det blir en annan problematik.

Om du måste välja ett väsen ur folktron, vad säger du då?

– Jag har alltid varit svag för varulvar, de är fula monster, hamnskiftare som är både man och varg. Det är väldigt otäckt, framför allt om man förvandlas mot sin egen vilja och begår de där handlingarna.

Fakta: Mikael Strömberg

Ålder: 43 år.

Bor: I Stockholm, flyttar till Spillersboda i augusti

Familj: Fru och två barn.

Gör: Servicetekniker och författare.

Böcker: Debuterade med Vätten 2011, därefter följde Inmurad och Vad gör dina barn när du sover?, som utspelar sig i Roslagsmiljö. För två år sedan kom De förjagade. Nu är han aktuell med Det varma kroppar lockar, som släpptes som ljudbok i slutet av juni.