Förbundets straff mot Edsbrotränaren – efter spelartvisten med Rimbo: "En löjlig grej"

Sporten har tidigare rapporterat om den spelartvist som Rimbo IF och Edsbro IF hamnade i efter en match i Upplandscupen mellan Edsbro och Söderbykarls IF – där de förstnämnda anklagades för att ha använt två stycken Rimbospelare utan tillåtelse.

Den 1 juni kom beskedet från Upplands Fotbollförbund – som gav Rimbo rätt i ärendet. Påföljden för Edsbro blev att matchen mot Söderbykarls IF, där de otillåtna spelarna i fråga användes, fastställdes till 3–0 (matchen slutade 3–1) och dessutom skulle disciplinnämnden anmäla ledaren Björn Eurén till bestraffning.

Nu har straffet fastställts av disciplinnämnden och i domen, som Sporten har tagit del av, står bland annat följande:

"Edsbro har spelat med två obehöriga spelare samt att misstanke om en förfalskad underskrift i ena fallet. Björn Eurén är ytterst ansvarig för matchrapporten och dess innehåll."

På den ena spelarblanketten misstänker man alltså att underskriften är förfalskad, men det har samtidigt inte gått att avgöra vem som har gjort det och därför kan inte Eurén bestraffas på den punkten. Däremot saknade den andra blanketten en underskrift från utlånande förening, Rimbo, och i detta fall bedömer disciplinnämnden Edsbrotränaren som skyldig till att ha använt en otillåten spelare.

Påföljden blir böter på 3000 kronor.

Sporten har varit i kontakt med Eurén, som säger följande om domen:

– Jag tycker att det är fel. Den ena spelaren var vi helt överens om per telefon. Det är inget snack där. Gällande den andra så har jag bara skrivit under med min egen underskrift och dessutom lagt till på blanketten att jag hade en överenskommelse med Ahmad (Yousef, tränare i Rimbo). Jag har inte förfalskat någon namnteckning.

Kommer du eller har du överklagat domen?

– Egentligen är jag inte så intresserad, för jag tycker mest att det har blivit en löjlig grej och att det finns viktigare saker att ta upp i dagsläget. Men jag har gjort i ordning en skrivelse och tänker skicka in den, så får vi se vad som händer.

Noterbart är även att Edsbrospelaren Casper Caldén blev avstängd till och med 12 oktober efter att ha fått rött kort i samma match. Den avstängningen har dock blivit förkortad efter att spelaren och Edsbro har överklagat – och han är numera tillgänglig för spel.

– Vi överklagade till Svenska Fotbollförbundet och de tyckte att straffet var på tok för hårt. Därför har den blivit hävd och han kan spela från och med i dag, säger Eurén.