Färre badgäster under corona – Hallstaviks utomhusbad har märkt av minskningen

Trots en begränsning för hur många badgäster som får vistas på området har personalen inte behövt neka någon inträde.

– Vi trodde att det skulle bli mer problem gällande restriktionerna men det har fungerat bra, säger Malin Olsson, badvärd vid Hallstaviks utomhusbad.

Inför årets badsäsong visste inte personalen om utomhusbadet skulle kunna ha öppet. Men den 23 maj var poolerna fyllda och redo att ta emot badgäster. Men, det blev inte en succé som förra året. Under maj besökte 391 personer utomhusbadet, vilket kan jämföras med förra årets 1098 besökare.

– Det beror på när vi öppnar i maj och hur vädret är. Vi märkte också att det var färre skolklasser som kom hit i år. Det har varit ca tre klasser på besök, säger Malin Olsson.

Trots den svaga starten i maj så har antalet badgäster ökat. Under juni besökte 3944 personer utomhusbadet i Hallstavik. Trots höga siffror är det en minskning med över 500 gäster jämfört med förra året.

– Tidigare har sommargäster och besökare från närliggande kommuner som Uppsala och Östhammar besökt badet. Men i år har det varit färre, säger Malin Olsson.

För de badsugna finns en del restriktioner att följa. Inne i omklädningsrummen är delar av bänkar avspärrade för att minska trängseln. I kön till kiosken finns markeringar för att hålla avstånd. Samma sak gäller för vattenrutschbanan.

– Istället för att lämna kvar sina saker och handduk i omklädningsrummet ska man ta med sig dem ut. På så sätt minska trängseln, säger Malin Olsson.

För de som missar eller glömmer bort restriktionerna, kommer påminnelser via högtalarsystemet.

– Många tar ett personligt ansvar och håller avstånd till varandra, så det har flutit på bra, säger Elin Hallén, badvärd vid utomhusbadet.

När NT besöker utomhusbadet på morgonen är det endast några få motionssimmare och en barnfamilj som badar.

– Det är kul att bada och det roligaste är vattenrutschkanan, säger Simon Rotko.

– Vi försöker bada på morgonen när det inte är så mycket folk. Men också vara ombytta och klara när vi kommer hit, säger Tanja Rotko som har besökt badet tillsammans med sina barn Simon och Julia Rotko.

Som för de flesta badplatser är det vädret som styr antalet badgäster. I mitten av juni när det var solsken och närmare 30 grader varmt hade utomhusbadet närmare 250 gäster under en dag. Under 2018-års värmebölja slog Hallstaviks utomhusbad rekord med 900 gäster under en och samma dag.

– Så fort det blir varmt och fint väder så kommer det mer badgäster. Vi hoppas på att det blir varmare väder framöver, säger Malin Olsson.