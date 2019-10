Fängelsechefen om pastamysteriet – lånade telefonen för att jämföra mot tidigare smuggelförsök

Pastatillverkaren, som fått in två reklamationer om mobiltelefoner i pastapaket, har polisanmält händelsen. Men redan innan polisanmälan hade anställda på Norrtäljeanstalten fått reda på Karin Lorenz mystiska fynd, och hört av sig till henne. Under onsdagen åkte en anställd och hämtade telefonen, för att de misstänkte ett smuggelförsök:

– Vi jagar ju normalt inte saker som är utanför anstalten, men här hade vi fått reda på att en person hittat en telefon i ett pastapaket, och då ville vi kontrollera det, och jämföra ifall den telefonen liknade andra telefoner som har försökts smugglas in, säger Stefan Bengtsson, chef på Norrtäljeanstalten.

När jag pratade med Kriminalvårdens presstalesperson trodde han nästan inte på mig när jag sa att ni tittat på telefonen, för han tyckte att det var så konstigt att tänka sig hur själva smuggelförsöket skulle gå till, han såg inte kopplingen till Norrtäljeanstalten. Men ni fattade misstankar?

– Vi jobbar varje dag med att förhindra att folk försöker smuggla in saker. Vi funderade på om det var en likadan telefon som de vi hittat tidigare.

Telefonen har nu lämnats tillbaka till Karin Lorenz.

– Den liknade inte de mobiltelefoner som har försökts att smugglas in tidigare, säger Stefan Bengtsson.

Tror ni fortfarande att någon har försökt att smuggla in den till anstalten?

– Vi tror ingenting och spekulerar inte, utan vi bygger våra analyser på fakta. Det får polisen utreda.

Hur är det om en fånge handlar något under permission, röntgar ni det?

– Våra klienter har inte obevakade permissioner, och om man inte fattar misstankar röntgas inte det.

Så försöket kanske var att fången skulle veta att handla just den pastan i just den butiken och på så sätt få in det?

– Vi tror som sagt ingenting, och jag kommer inte att spekulera ihop med dig.