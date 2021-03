Familjen Helmersson gjorde egna radonmätningar - fick höga värden: ”Vi anmälde det till kommunen”

Stefan och Carina Helmersson var medvetna om riskerna med förhöjda radonhalter när de flyttade in i Kopparhus hyresrätter 2015. Stefan Helmersson bodde i området under 90-talet och visste att många byggnader hade höga nivåer av radon redan då. Enligt familjen utförde hyresvärden radonmätningar i lägenheten i början av 2019 och familjen bestämde sig för att kontrollmäta samtidigt, för att jämföra resultatet. Den egna mätningen visade 730 becquerel per kubikmeter luft (730Bq/m3), vilket Hem & Hyra rapporterade om i januari. Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärde ligger på 200 becquerel per kubikmeter luft.

– Vi anmälde det till kommunen hösten 2019 och hyresvärden fick ett föreläggande om att de måste mäta igen och åtgärda problemet om resultatet visar för höga halter. Innan föreläggandet kändes det inte som att våra klagomål var så intressanta, säger Stefan Helmersson.

Kommunen har tillsynsansvar för hälsoskydd, det vill säga att människor inte ska få sämre hälsa på grund av till exempel boendemiljön. För tillfället har kommunen inget tillsynsprojekt för radon. Istället kontrollerar de bland annat fastigheter när det inkommer klagomål.

– Det kommer in klagomål ibland, vi har kanske tio pågående ärenden just nu. Man ska sträva efter att ligga under 200 becquerel per kubikmeter luft, men det är inget krav. Mycket beror på byggmaterial, bostadsyta, tätning och så vidare, säger Rebecka Herbring, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Norrtälje kommun.

Föreläggandet innebär att hyresvärden Kopparhus under 2020 fick göra nya mätningar av radonhalten. Den mätningen visade värden på 550 becquerel per kubikmeter luft i lägenheten.

Det höga värdet ledde till krav på åtgärder från kommunen och ännu ett föreläggande om att inkomma med nya mätningar senast den sista april i år, för att se om åtgärderna haft effekt.

Enligt Stefan Helmersson har den nya mätningen från Kopparhus redan genomförts, men familjen har inte fått ta del av resultatet. Även då gjorde de en egen kontrollmätning, som visade 530 becquerel per kubikmeter luft, eftersom de inte litar på hyresvärdens resultat. De är oroliga för att den betong fastigheten är byggd i påverkar ratonhalterna.

– Vi har inte fått ta del av resultaten från Kopparhus senaste mätning och jag vet inte varför. Det börjar bli dyrt att kontrollmäta varje gång, säger Stefan Helmersson.

Fastighetsägare och hyresvärdar är skyldiga att rapportera till kommunen när de gör en radonmätning. Det bör inte gå mer än tio år mellan mätningarna, men enligt Rebecka Herbring mäter inte alla fastighetsägare och hyresvärdar radonhalterna tillräckligt ofta.

– För alla fastigheter är det inte heller lämpligt att ha 200 becquerel per kubikmeter luft. Byggnader där barn vistas ofta bör till exempel ligga lägre, säger Rebecka Herbring.

Stefan och Carina Helmersson har själva tre barn och i nuläget har de ingen möjlighet att flytta till en annan bostad. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ökar risken för lungcancer vid långvarig exponering av gasen.

– Vi vill helst få ned värdena till rimliga nivåer. Även om vi skulle flytta härifrån så vill vi inte att andra ska behöva bo i höga radonhalter, säger Stefan Helmersson.

Kopparhus VD, Anette Funhammar, svarar endast på mejl och meddelar att de inte kommenterar enskilda fall. Hon svarar dock på frågan om vilka åtgärder Kopparhus planerar om de nya mätningarna visar för höga radonhalter.

– I första hand kontrollerar vi ventilationen i eventuellt berörda lägenheter. I andra hand konsulterar vi en radonexpert som får komma med åtgärdsförslag, skriver hon.