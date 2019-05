Experten: "Skarven är en opportunistisk fågel, den äter det som finns"

Många menar att skarven är en invasiv art som inte hör hemma här. Andra menar att den har en given plats i vår fauna, en teori som fynd av benrester stödjer. Att klassa skarven som invasiv art är nästan omöjligt, säger Ebba Henning Planck på Naturvårdsverket. Vi bör istället fokusera på hur vi förvaltar den stam som faktiskt finns här.

Skarven finns längs hela Sveriges kust och har även kommit till våra större insjöar och älvar. Men vi är inte ensamma om att se den så kallade mellanskarvens lavinartade ökning. I Danmark är skarven minst lika talrik, i Finland och längs Norges kuster likaså.

Överallt ställer den till stora problem. Exempel finns från hela Nordeuropa där fiskbestånd i det närmaste slagits ut av fågeln. I Danmark är det ett jätteproblem. I Skottland likaså. Och Finland.

- Lokalt har den en enorm påverkan på vår fisk, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen. Lokalt slår de mot alla arter. Är de och fiskar i ett lekområde för abborre på våren så är det jättedåligt. Skarven är ju en opportunistiskt fågel, den äter helt enkelt det som finns i området. Det innebär att vissa fiskbestånd, som ligger nära skarvens bosättningar, kan slås ut.

Det finns två kolonier med underarten mellanskarv i Norrtälje kommun. En vid Själgrundskallen nordväst om Grisslehamn, nära Singöfjärden. Det är den största kolonin i kommunen och den flyttade till Själgrundskallen från en liten ö-grupp öster om Hargshamn för drygt tio år sedan. Den andra, som ligger utanför Gubboda, är relativt nyetablerad. Men den växer snabbt.

Eftersom skarven är skyddad av EU:s art- och habitatdirektiv får allmän jakt inte förekomma. Däremot finns skyddsjakt, något som länsstyrelsen beslutar om. Varje år handlar det om kvoter, att ett visst antal fåglar får skjutas om de är för nära skyddade vikar, fredade områden eller fiskeredskap. I år har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på strax under 2 000 individer i länet. När kvoten är fylld slutar jakten.

- Våra skyddsjaktsbeslut i dag är rätt långtgående, säger Henrik C Andersson. Vi fattar bra beslut idag. Skyddsjakten ger effekt. Får man ett jämnt jakttryck så får man en störning.

Ett problem är att skarven är svårjagad. Det är en skygg fågel och kvoterna fylls sällan. Flera anser även att det kan vara kontraproduktivt med skyddsjakt, att skarvkolonierna kan splittras till flera andra områden om de blir bortjagade.

- Ungefär 70 procent av kvoten skjuts, säger Ebba Henning Planck. Den traditionella åsikten har varit att villkoren varit så begränsade, nu har man lättat på villkoren och kvoten fylls ändå inte. Det handlar kanske inte om villkoren, trots allt.

- Skarven polariserar precis som vargen, säger Ebba Henning Planck. Folk upplever nog en maktlöshet, man får inte jaga den med allmän jakt. Folk känner att man inte kan skydda sig eller sin egendom.

Frågan är också varför de ökat så mycket i antal sedan 2000-talets början.

- Skarven trivs i störda system orsakade av människan, säger Henrik C Andersson. Ju sämre miljön mår desto bättre mår skarven. Man kan fråga sig vad som är är hönan och vad som är ägget i den här frågan. Jag är övertygad om att det är människan som lagt grunden till att skarven trivs.

Frågan är dock vad som händer nu. Kommer skarven bara att fortsätta att öka? Övergödningen av Östersjön gynnar de små fiskarterna. Småfiskens naturliga fiender, de stora rovfiskarna som lax och torsk, har minskat till följd av överfiske. Resultatet blir ett överflöd av mat för skarvarna. Dessutom har vi decimerat skarvarnas naturliga fiender, som till exempel havsörnen.

2013 gjordes den senaste nationella inventeringen. Ebba Henning Planck efterlyser ett mer enhetligt sätt att inventera skarven för att få ordentlig koll på arten. Skarven har växt så snabbt i antal att myndigheterna knappt hunnit med. Förutsättningarna ändras för varje år.

Tidigare prickades äggen för att minska antalet skarvar i kolonierna. Oljering, en sorts målning av äggen, utfördes också. Bara i Stockholms län oljerades 20 000 skarvägg under perioden 2006 –2010. Dessutom utsätts kolonierna för illegala aktioner med jämna mellanrum: stora mängder ägg har försvunnit och det händer att hela kolonier utraderas genom att bon och ägg kastats i havet. Men det har varit verkningslöst. Antalet skarvar i Stockholmsregionen har varit oförändrat under perioden, trots att antalet förstörda ägg varierat mellan noll och 8 000 per år.

- Man måste vara försiktig med prickning, skarvarna är inte synkade i sin häckning. Man vet inte hur långt i utvecklingen de kommit och man avråder ur djuretiskt perspektiv. Prickning av äggen innebär illegal jakt.

I dag kan man som markägare, eller den som sätter ut fisk, skicka en ansökan till länsstyrelsen om skyddsjakt. Länsstyrelsen får godkänna. Ett sätt är att underlätta för skyddsjakten framöver. Och man har även gett tillstånd till skyddsjakt där man anser att fiskbestånd hotas. En ganska luddig formulering som förstås är svår att bevisa. Eller motbevisa. Fisk finns det som sagt överallt.

- Skarven är en het fråga. Men det är nog tidigast 2021 som det kommer att hända något på allvar i frågan. Men det är bara spekulationer.

Skarv

+ Två underarter av storskarv förekommer i Sverige: Den vanliga mellanskarven (Ph. carbo sinensis) och den mer sällsynta atlantskarven (Ph. carbo carbo).

+ Skarven hör till ordningen pelikanfåglar. Undergruppen sinensis (som betyder Kina) bedöms ha spritt sig till Östersjön på 1500-1700-talet. Beståndet torde ha varit rikligt på 1800-talet, tills man vid skiftet av 1800-1900-talet nästan helt utrotade arten från Östersjöområdet. Skarven är en av fågeldirektivet (79/409/EEC) skyddad art. Underarten sinensis stod tidigare upptecknad i direktivets första bilaga för arter vilkas skydd kräver extra uppmärksamhet. På grund av stammens kraftiga ökning så avlägsnades arten år 1997 från listan. Skarvens historia på det nuvarande Östersjöområdet är baserat på arkeologiska fynd från perioden efter istiden. Med detta som bakgrund så konstaterar man att mellanskarven inte kan anses vara en främmande art. Om den varit invasiv, hade försök gjorts att utrota fågeln där den inte hör hemma.

+ Skarvens spillning innehåller stora mängder kväve och fosfor. Mycket av växtligheten dör, men spillningen göder marken och gynnar näringsälskande växtarter. Arter som trivs i näringsfattigare miljöer missgynnas däremot. Träden tillhör dem, de dör så småningom och faller omkull. I de öppna ytor som uppstår frodas gräs och örter.

+ Om en skarvkoloni överger en ö så blomstrar snart hela ön. Näringen i skarvspillningen gör att den totala mängden växter blir större än innan skarvarna slog sig ner där.