Evighetslånga väntan över – äntligen seriespel igen för Rimbo Hockey: ”Kan bli riktigt bra”

Senast Rimbo Hockey spelade seriematch var den 27 oktober 2020. Sen satte coronapandemin stopp för resten av division 2-säsongen. Men nu är det äntligen dags för seriespel igen. Rimbo tar emot Viggbyholm under fredagen i premiäromgången av Hockeytvåan Östra A.

– Det känns bra. Vi har väntat otroligt länge på det här. Spelarna är väldigt laddade och det är jag också. Det ska bli väldigt kul att det drar igång, säger Niklas Eriksson, Rimbos tränare.

Vad tror du om matchen mot Viggbyholm?

– Det är svårt att säga. Vi har haft lite problem under försäsongen med väldigt mycket sjukdomar och en del skador. Därför har det varit svårt att hålla uppe kvaliteten på träningarna. Vi är 21 man i truppen och har varit ner mot 15, 16 gubbar på träningarna. Det har ställt till det en del. Vissa bitar har vi fått på plats, men andra bitar är jag lite orolig över.

Rimbo har spelat sex träningsmatcher under försäsongen. Där har det sett bra ut, tycker Eriksson.

– Vi har presterat på en ganska hög nivå. De två första matcherna rullade vi på och lät alla komma in i matchtempot. Sen har vi slagit både Lidingö borta med 5–0 och Åkers/Strängnäs hemma. Där gjorde vi två väldigt bra insatser, bland annat med tanke på att Åkers var ett topplag i den södra serien förra året.

Vad tycker du att ni ska ha för målsättning inför årets säsong?

– Det är svårt att säga. Vi har ett ganska ungt lag, där många spelare gör sin första säsong. Vissa gör sin första seniorsäsong i år och några gjorde det förra året, som de blev lite berövade på på grund av pandemin. Vi har väldigt mycket utveckling kvar, men jag tycker att vi tar steg åt rätt riktning hela tiden. I slutändan kan det här bli riktigt bra.

Fakta – nya spelare i Rimbo Hockey inför årets säsong:

Axel Tillaeus (ny från Hallsta IK)

Viktor Pahlén (lån från Wings HC)

Albin Göransson (ny från Falu IF J20)

Max Höft (ny från IF Hallsberg J20)