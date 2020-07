Ett nordiskt förbund som alternativ?

Allt oftare, under den senaste tiden, har vi EU-motståndare sorterats in under rubriken högerpopulister. Det är inte bara fel utan även ett oförskämt tilltag. I samtliga politiska partier i riksdagen, utom möjligen Liberalerna, finns en skepsis kring hur EU utvecklats. En skepsis som nästan aldrig ges utrymme i pressen.

Alltså inom nästan varje riksdagsparti finns det EU-skeptiker som nu får höra att de är högerpopulister.

På sin höjd ger riksdagspartierna, centralt, uttryck för att EU måste förändras inifrån och arenan för detta är EU-parlamentet. Det är befängt att tro att det skulle lyckas. Om det varit möjligt att ändra EU inifrån, hade troligen inte Storbritannien med en befolkning på 67 miljoner medborgare, känt sig nödsakade att folkomrösta om fortsatt medlemskap i detta odemokratiska och överbyråkratiserade bygge av Europas Förenta Stater.

Bryssel skulle ha lyssnat på kritiken, våra EU-parlamentariker borde ha lyssnat och högröstat stöttat Storbritannien när avigheterna inom unionen togs upp. Men icke. Vi hör ofta att opinionen för ett EU-medlemskap fortfarande är högt i Sverige. Det beror förmodligen på att frågeställningen kring medlemskapet är förenklad till om du är för eller mot ett EU-medlemskap?

Om frågan däremot ställs med ett alternativ till ett fortsatt medlemskap i EU kan svaret bli annorlunda. Landsbygdspartiet oberoende har fått ta del av en opinionsundersökning genomförd av Sentio, i slutet av januari 2020. Frågan som ställdes var: Om ett nordiskt förbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige skulle kunna upprättas med gemensam politik på ett brett spektrum av frågor som miljö, rättspolitik, utrikespolitik samt handelsavtal med EU och andra länder och du fick välja om Sverige skulle vara med i detta nordiska förbund eller vara medlem i EU. Vad skulle du rösta för?

Resultatet blev då också annorlunda och fördelades enligt följande. 42 procent var för ett nordiskt förbund, 31 procent var för ett fortsatt medlemskap i EU och 27 procent visste inte. Landsbygdspartiet oberoende anser att denna fråga skall kunna diskuteras, i Sverige, utan att debattörer blir anklagade för att vara högerpopulister. Vi är många i Sverige som ser ett annat alternativ. Ett alternativ som skulle passa Sverige och övriga Norden mycket bättre. Dels på grund av att vi har en lång gemensam historia, dels för att de nordiska länderna delar demokratiska grundvärderingar.

Magnus Malmsten, Landsbygdspartiet oberoende (LPO), Norrtälje

Hans Broström (LPO), Hallen

Åke Karlsson (LPO), Norrköping