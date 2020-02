Ett år utan handboll på elitnivå – det gör Lina Wessberg i dag: "Fått en del erbjudanden"

Lina Wessberg, fostrad i Rimbo HK, nådde elitnivå som handbollsspelare via spel i Skånela IF och Team Eslöv. Under sin senaste säsong i SHE, 2017/18 när Eslöv ramlade ur, var hon dessutom den högersexa som noterades för allra flest spelmål.

LÄS ÄVEN: Trots degraderingen – Wessberg tvekade inte på att stanna: "Vill vinna igen"

Men efter den allsvenska säsongen 2018/19 valde 23-åringen att vrida igen locket och slänga upp burken med handbollsklister på hyllan.

Ett år senare når Sporten henne när hon är på resande fot i Australien.

– Efter att jag slutade så jag jobbade så mycket som möjligt för att spara ihop pengar till att resa. Den senaste tiden har jag varit runt i Asien och just nu befinner jag mig i Australien. Det blir mest att sola, lära mig att surfa och vandra för att hitta vackra vyer att fotografera, skrattar hon.

Parallellt med handbollskarriären i Eslöv valde Wessberg att utbilda sig till arbetsterapeut och hon tog sin examen i januari 2019. Därefter räckte tiden knappt till att både jobba och samtidigt spela handboll på hög nivå.

– Nej, den delen saknar jag inte. Att jobba hundra procent och samtidigt spela handboll innebar att jag knappt orkade eller hann med att laga middag. Det blev mest tidiga morgnar, pendlande och träning för att sedan sova direkt när man kom hem.

Utöver det pressade vardagsschemat drogs Wessberg även med skadebekymmer mot slutet och i synnerhet benhinnorna. Efter ett år utan belastning har det börjat släppa, menar hon.

– Jag har inte ont i dem i vardagen längre. Men när jag belastar dem ordentligt under flera dagar, så känns det. Men jag vaknar inte upp och har ont, så jag hoppas att det ska läka fullt ut.

Vad saknar du med handbollen?

– Framför allt sammanhållningen och att vara del av ett lag. Sedan är jag ju en tävlingsmänniska, så att ha något konkret mål att sträva efter och att uppnå tydliga resultat i form av att vinna matcher saknar jag.

Annars är Wessberg ganska tydlig med att hon för stunden trivs med livet utan handbollen – trots att det har varit en stor omställning att gå från att ha spelat handboll i princip hela livet till att inte längre träna eller spela matcher varje vecka.

– Ja, jag har ju verkligen tid för att göra andra saker som jag tycker är roliga. Dessutom har jag fått möjligheten att ta det lugnt på riktigt och förstår numera att livet består av mer än bara handboll, skrattar hon.

Finns det klubbar som har hört av sig efter att du slutade?

– Ja, jag har fått en del erbjudanden och har inte uteslutit att spela handboll igen. Men jag kände att jag behövde en paus för att uppskatta det positiva med sporten. Jag hade trots allt elitidrottat i sju år utan några större avbrott i form av långtidsskador och därmed aldrig fått stå åt sidan för att känna hur det är. Så pausen berodde ju främst på smärtan i mina benhinnor och det faktum att jag nästan aldrig fick en lugn stund. Men jag älskar sporten och allt runtomkring. Jag kollar fortfarande på väldigt mycket handboll och pratar gärna handboll med folk, säger hon.

Rimbo HK har ju planer på att starta igång ett damlag igen. Om det sker – hade det varit aktuellt för dig att återvända hem?

– Så som mitt liv ser ut just nu blir jag fortsatt bosatt Skåne, även om tanken var att jag skulle flytta hem efter att mitt vikariat tog slut. Men livet ändrades och därför är jag kvar och så länge jag inte flyttar uppåt i landet är det inte aktuellt.