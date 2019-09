ESTONIAKATASTROFEN. Prästen som tillät sig att gråta: ”Det går inte att trycka undan sorgen”

Anmäl text- och faktafel

Natten till den 28 september 1994 kämpade 989 personer för sitt liv i Finska viken. 852 av dem förolyckades. Prästen Otto Carneheim från Norrtälje var redan innan katastrofen väl bekant med fartyget de färdades på.

– Vi var många församlingar som mer eller mindre pendlade till Estland när de hade erkänts befriade från Ryssland 1991. Kyrkan skänkte stora mängder förnödenheter till behövande där, förklarar han.

På så vis kom hans församling att skapa ett nära samarbete med estniska församlingar, däribland den som den 17-åriga estniskan Marika Pall tillhörde. Hon och två andra församlingsungdomar började engagera sig i det svenska projektet Båtkyrkan, och höll nära kontakt med Otto.

Marika Pall blev Ottos guide och tolk i Estland, och sedermera kryssningsvärdinna på Estonia – det fartyg som Otto så ofta reste med för att frakta kläder och skolmaterial till flickans hemland. Fyra dagar efter katastrofen hade han en inbokad resa med Estonia, men det fick bli med en annan båt, i ett helt annat ärende.

– Jag vaknade tidigt onsdagen den 28 september, omkring halv sex på morgonen. När de berättade på radion om vad som hade hänt begav jag mig snabbt iväg till terminalen vid Kapellskär, och där var många familjer redan samlade, berättar han.

Den numera pensionerade prästen kan inte hålla tårarna tillbaka när han tänker tillbaka på dygnet intill havet. Han berättar om hur vissa anhöriga var för chockade för att stå på benen utan låg på marken, i väntan på ett lättnadens besked alternativt en dödsdom.

– Jag fick höra om en man som var musiker på båten. Hans familj satt samlade och berättade om honom för mig. Det blev fullkomlig glädjeyra när mannens namn ropades ut. Några andra personer från Norrmansö delade också med sig om sin pappa som hade åkt på pensionärsresa med Estonia. Men de fick ett annat besked, säger han med dimmig blick.

Där och då fällde han knappt en tår förklarar han. Inte heller på de många minnesgudstjänster som han höll i, både i Estland och i Sverige. Han ville bita ihop, dels för de andra sörjande, dels för att orka med sin egen vardag. Emellanåt har han distanserat sig helt och hållet; gjort sig av med sina tidningsurklipp om katastrofen, undvikit samtalsämnet, försökt att bara frambringa positiva stunder förknippade med Estland.

Nu tillåter sig den 80-åriga mannen att gråta så att hela kroppen skälver.

Otto fick listor över de personer som räddningsstyrkorna inte hade hittat levande under det första dygnet. Han hade fått i uppdrag att meddela anhöriga, men blev själv meddelad när blicken fastnade på den då 19-åriga Marika Palls namn.

– Hon hittades i en livbåt, ihop med en estnisk matros och en ung svenska. Marika och den andra kvinnan hade skadats svårt i samband med förlisningen. De var redan omkomna när båten hittades, säger han.

Prästen åkte till Marikas hemort Repina och var med under den unga vännens begravning. Han var med under invigningen av minnesmonumentet i Takhuna vars bronsklocka börjar slå som skepps- eller dödsklocka i kraftiga stormar. Och i 18 år höll han årliga minnesceremonier vid träkorset på Rådmansö, som restes redan samma månad som förlisningen. Under 25-årsdagen på lördag ska han istället gå till Norrtälje kyrka och sedan tända ett ljus ihop med sin hustru.

– För ett par år sedan slutade vi anordna träffarna på Rådmansö. Det upphörde naturligt, folk började sörja och minnas mer på egen hand istället. Sedan finns det de som säger att det är dumt att över huvud taget tänka tillbaka på Estonia – att vi måste släppa och gå vidare nu. Men det går inte att trycka undan sorgen. Den hittar sin väg tillbaka.