ERIKSSON: Det ser jag mest fram emot 2020 – ”Det största man fått arrangera på många år”

Sista (?) Grand Prix i Hallstavik

Efter att ha varit Mikael Teurnbergs högra hand de senaste åren, har Linda Fogelström och Fia Jonsson nu fått huvudansvaret för GP-tävlingen i Hallstavik. I sommar arrangerar Rospiggarna VM-deltävlingen för tredje året i följd och det är nu man ska visa att man förtjänar att hålla i speedwayvärldens största händelse fler gånger. Tävlingen kommer ligga ett par veckor senare än tidigare år – den 25 juli smäller det på Credentia Arena när den tredje segraren av Swedish Grand Prix ska koras. Maciej Janowski och Emil Sayfutdinov har redan gjort det – vem blir den tredje att vinna GP i Hallstavik?

Junior-SM i Häverödal

Efter att ha dominerat sin åldersklass under hela juniortiden ska nu Alva Sköld få chansen att jaga medaljer på hemmaplan. 8–9 februari kommer Häverödals SK stå värd för junior-SM tävlingarna i skidskytte. Nerverna börjar redan infinna sig hos åkarna och i föreningen pågår förberedelserna för fullt. Det här är det största man fått arrangera på många år. NT-sporten kommer givetvis befinna sig på Lundåsvallen dessa dagar och ge Er läsare allt från mästerskapet.

Livesport med ungdomssatsning

De senaste åren har NT-sporten livesänt hundratals timmar av olika sporter – och det fortsätter vi så klart med under 2020. I december smygstartade vi vår satsning på ungdomsidrott, som bara kommer öka under början av det nya året. Midas IBK, SIF Norrtelje och HK Roslagen är några av ungdomslagen Du kommer kunna se live på sajten. I februari kommer NT:s läsare kunna bänka sig framför skärmen när idrottsåret 2019 ska firas under Norrtälje Idrottsgala. Redan första helgen i januari kommer NT dock bjuda på en rejäl fotbollsfest när Rånäscupen livesänds i sin helhet på norrteljetidning.se. Det finns med andra ord all anledning att fortsätta hänga med oss på NT-sporten!

Omkastningar i fotbollslagen

Sedan fotbollssäsongen slutade i oktober har inte mindre än fyra lag annonserat att de kommer byta tränare till nästa säsong. Harald Luther lämnar Rimbo dam, Leif Alfredsson tackar för sig efter 50 år i Rimbo IF, Stefan Gustavsson följer inte med Riala till sexan och Henrik Holmström och Kalle Gäfert kliver av Rådmansös satsning. Samtidigt lämnar BKV Norrtäljes trotjänare till lagkapten Oskar Kiianlinna laget för spel i Österåker. Nya förutsättningar för en del av Roslagsklubbarna väntar alltså, när man ska försöka överträffa den, på många håll, framgångsrika sommar man lämnat bakom sig. Och hur ska det gå för Häverödals SK i damfyran?

Drömmen om en direktsänd seriefinal i innebandy

Med flera lag i toppen av tabellerna så ser vi ut att få en mycket spännande avslutning på innebandyserierna efter årsskiftet. Väddö IF toppar division 4 och är på väg upp i trean. I trean, fast på damsidan, ligger både Midas IBK och IBF Roslagsalliansen i topp – och här är det tajt. Lördagen den 21 mars kan vi få en ren seriefinal i jakten på division 2-avancemanget – en match som NT-sporten redan nu kan berätta att vi kommer att livesända. Något riktigt speciellt att se fram emot!

