Erik Eriksson: En kylig höstdag kom de i båtar till Grisslehamn

Erik Eriksson var mångårig NT-medarbetare och krönikör. Han avled i februari 2021. Till minne av Erik publicerar vi tolv av hans krönikor. Det här är den tredje.

Frusna och utmattade kom de över havet för drygt sjuttio år sen. Då gick det bra, alla togs mot. Men om det händer igen, vad säger vi då, och vad gör vi?

Båtarna var små och nedlastade när de kom den där höstnatten 1944. De som steg iland var flyktingar från Estland, 160 människor, de flesta talade estniska, några svenska. De var gamla och unga, män, kvinnor och barn. På morgonen satt de vid stranden, utmattade och frusna.

Folk i Grisslehamn tog hand om dem. Alla fick tak över huvudet och varm mat. De första dagarna sov de i kapellet, i skolan och i privata hem. Så flyttade somliga till andra platser i Sverige, några stannade i Grisslehamn där de blev fiskare och hantverkare. I dag lever väl bara några få av de som kom, men deras barn bor kvar i Grisslehamn, och flera är fortfarande fiskare, andra är lärare, kontorister eller driver företag.

Många tusen var det som kom över havet till svenska ostkusten under andra världskriget, i synnerhet under 1944. Och många steg iland på andra svenska kuster, eller kom över landgränserna.

När det blev fred 1945 krävde Sovjet, med stöd av de allierade, att Sverige skulle skicka tillbaka baltiska flyktingar som stridit på Tysklands sida. Och vi minns Balutlämningen, när 167 personer under brutala former fraktades tillbaka. Det var ett undantag. 30 000 fick stanna eller for vidare västerut. Men många var oroliga bland flyktingarna i Grisslehamn när Sovjetstatens makthavare höjde rösten och krävde att alla statslösa ester skulle utlämnas.

Då ingrep Yngve Zetterlund, präst i Väddö församling under 40-talet. Den som behärskade svenska språket i tal och skrift kunde ganska snabbt få svenskt medborgarskap. Zetterlund berättade senare: ”Det var inte många som behärskade språket, men jag skrev ut intyg ändå, man kunde ju inte låta dem åka tillbaka.”

Flyktingarna blev kvar. Men många av deras släktingar i Estland som inte hann fly undan den sovjetiska ockupationen skickades till arbetsläger i Sibirien.

Stalins byråkrater gav inte upp så lätt. Nu krävde de att alla estländska båtar skulle återlämnas. Ett sovjetiskt statsfartyg kom till Grisslehamn. Stig Sjöberg, 92 år, var med då. Han stod på stranden i Grisslehamn bland estniska flyktingar när ryssarna samlade ihop flyktbåtarna. De som inte fick plats i fartygets lastrum sågades sönder, andra togs på släp.

Stig Sjöberg har bra minne, han är född i Grisslehamn och är ett ögonvittne från de dramatiska krigsåren. Men historierna från gamla tider lever. Äldre människor, som jag pratade med för tjugofem år sen, kunde berätta vad de hörde som barn av sina farföräldrar, som i sin tur hört historierna av gamla människor som kanske var födda i början av 1800-talet, kanske ännu tidigare.

Många av de där gamla historierna handlar om flyktingar som kommit till vår kust, under krigens år. Nu lever vi åter i en sådan tid.

Låt oss ta ett kliv fram till senhösten 2015. En regnig natt i november kommer en båt till Grisslehamn. Några hundra flyktingar trängs på däck, barn och gamla, människor som lämnat ett land lång borta där kriget slagit sönder hem, skolor och sjukhus.

Hur blir de mottagna, hur blir de inkvarterade? Kommer ortsbor ner till stranden med smörgåsar och varmt kaffe? Får de nyanlända sova i kapellet, i medborgarhuset, hyr myndigheterna in dem i hotellet? Dyker plakatbärare upp med svarta texter: Ni hör inte hit. Hur går det med våra pensioner?

Det finns en gammal historia i Grisslehamn, en historia som handlar om medmänsklighet. Finns den kvar, kan den berättas igen?

Publicerad den 17 september 2015