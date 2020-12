Erik Eriksson: De gamlas berättelser gör färgfilm av svartvita fakta

Nyligen berättade teveprogrammet ”Vetenskapens värld” historien om massakern i Sandby borg på Öland, en tätt befolkad liten by med höga skyddsvallar omkring. I slutet av 400-talet stormades byn av fiender, alla invånare dödades. Nu har arkeologerna tagit fram fakta om massakern, som hände under en orolig tid i Europa. Romarriket föll samman, främmande folk och väpnade skaror tågade in.

Men vår tids fornforskare hörde också människor i trakten berätta att de som barn varnades för platsen där massakern ägt rum. ”Lek inte där”, sa de vuxna. ”Det är en farlig plats”. De hade hört det av sina föräldrar, som hört det av gamla släktingar. I nästan 1500 år har skräcken vandrat från generation till generation.

De gamla berättade och barnen lyssnade, så fördes historia vidare

Historia berättas inte bara i böckerna. Jag läste historia på universitet och jag har flera hyllmeter böcker om det som hände förr i tiden. Böckerna är omistliga, men jag har också lyssnat till gamla människors berättelser, som tillfört historisk färg.

Ryssarna härjade Roslagens kust 1719 och minnet lever bland kustens folk. Äldre rospiggar har berättat att de som barn kunde höra: ”Sköt dig pojke, annars tar ryssen dig.” Och ute i Europa lever minnet av svenska härjningar. ”Den svenska syndafloden” kallar polackerna perioden på 1600-talet när våra trupper spred skräck i Polen.

De gamla berättade och barnen lyssnade, så fördes historia vidare. Befolkade öar och byar långt från städerna fick inte elektrisk ström förrän långt in på 1900-talet. Jag frågade en bekant från Jämtland vad de gjorde i vintermörkret. Jo, alla satt i köket som var uppvärmt och barnen lyssnade till gubbarnas historier. Och vad berättade gubbarna? De pratade ofta om finska kriget 1808, historier som de hört sina farfarsgubbar berätta, för de var med i kriget.

De gamlas upplevelser gör färgfilm av svartvita fakta

Hon som berättade för mig var född i början av 1900-talet, hennes farfar var född runt 1840 och hans farfar föddes i slutet av 1700-talet.

Som ung hörde jag en gammal kvinna berätta om mordet på Gustav III. Jag hade läst i skolan om mordet, hon hade hört historien hemma som barn, hennes farfarsfar var i gamla Stockholmsoperan 1792 när kungen blev skjuten.

Och i Grisslehamn lyssnade jag ofta till de gamla som är borta nu. Skåne-Sven var med som ung signalmatros när svenska jagare blev instängda av engelska flottan på Färöarna 1940 och eldstrider var nära.

Krister Gabrielsson upplevde spanska inbördeskriget som sjöman. Artur Käbi flydde från Estland 1940. Han återvände och letade efter sina föräldrar. Men de var i säkerhet i Finland. I nattmörkret flydde Artur igen till Sverige. Stig Sjöberg såg sovjetiska fartyg komma till Grisslehamn efter kriget och med tvång ta baltiska flyktingars små båtar.

Och som sagt. Att läsa historia är bra, men de gamlas upplevelser gör färgfilm av svartvita fakta.